Италия28 декабря 2022, 12:35 |
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Аталанта может продать конкурента Малиновского в Наполи
Тён Копмейнерс может сменить клуб в январе
28 декабря 2022, 12:35 |
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«Наполи» проявляет интерес к полузащитнику «Аталанты» и сборной Нидерландов Тёну Копмейнерсу. Б этом сообщают итальянские СМИ.
Копмейнерс выступает в «Аталанте» на позиции центрального полузащитника, и является прямым конкурентом по позиции для Руслана Малиновского.
В нынешнем сезоне на счету Копмейнерса 4 гола и 1 ассист в 15 матчах Серии А за «Аталанту». Трансферная стоимость 24-летнего нидерландца оценивается в 30 миллионов евро.
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