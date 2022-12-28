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  4. Аталанта может продать конкурента Малиновского в Наполи
Италия
28 декабря 2022, 12:35 |
333
0

Аталанта может продать конкурента Малиновского в Наполи

Тён Копмейнерс может сменить клуб в январе

28 декабря 2022, 12:35 |
333
0
Аталанта может продать конкурента Малиновского в Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Тён Копмейнерс

«Наполи» проявляет интерес к полузащитнику «Аталанты» и сборной Нидерландов Тёну Копмейнерсу. Б этом сообщают итальянские СМИ.

Копмейнерс выступает в «Аталанте» на позиции центрального полузащитника, и является прямым конкурентом по позиции для Руслана Малиновского.

В нынешнем сезоне на счету Копмейнерса 4 гола и 1 ассист в 15 матчах Серии А за «Аталанту». Трансферная стоимость 24-летнего нидерландца оценивается в 30 миллионов евро.

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Источник Corriere dello Sport
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