Аталанта может продать конкурента Малиновского в Наполи

«Наполи» проявляет интерес к полузащитнику «Аталанты» и сборной Нидерландов Тёну Копмейнерсу. Б этом сообщают итальянские СМИ.

Копмейнерс выступает в «Аталанте» на позиции центрального полузащитника, и является прямым конкурентом по позиции для Руслана Малиновского.

В нынешнем сезоне на счету Копмейнерса 4 гола и 1 ассист в 15 матчах Серии А за «Аталанту». Трансферная стоимость 24-летнего нидерландца оценивается в 30 миллионов евро.