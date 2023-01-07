Болонья - Аталанта. Прогноз и анонс на матч

9 января на «Ренато Далль Ара» пройдет матч 17-го тура Серии А, в котором «Болонья» встретится с «Аталантой». Старт поединка запланирован на 18:00 по европейскому времени.

«Болонья»

Команда сравнительно долго, несколько лет, играла под руководством Синиши Михайловича. Даже тяжелая болезнь не помешала харизматичному экс-защитнику показывать сравнительно неплохой и, главное, стабильный результат. Но все-таки постепенно в нем разочаровались, и после не лучшего старта «россоблу» в этом сезоне с сербом расстались. Его сменили на Тиаго Мотту, и долго эта рокировка как минимум не принесла к серьезному прогрессу. Но во второй половине осени Арнаутовича и компанию «прорвало». Да, был и удобный календарь, но этим нужно было еще воспользоваться. За 5 туров «Болонья» выиграла четырежды, запрыгнув в верхнюю часть турнирной таблицы. После паузы, 4-го января, на этой же арене принимали «Рому». И проиграли, но показав хороший футбол, пропустив только однажды с пенальти.

«Аталанта»

Клуб после затяжного удачного отрезка провалил прошлый сезон, финишировав за пределами зоны еврокубков. Так что для Джан Пьеро Гасперини и его подопечных стояла на этот футбольный год непростая, но понятная задача. «Богиня» должна была максимально отвоевать позиции, доказывая, что 2021/2022 был просто неприятным исключением. Поначалу у Малиновского и компании все получалось - они стартовали в Серии А с 10 туров без поражений. Но с конца октября наступил неприятный перелом. Сначала были домашние 0-2 с «Лацио», но тогда получилось реабилитироваться уверенной победой в следующем матче, на поле «Эмполи». Но за этим не вышло набрать очки не только с «Наполи» и «Интером», но и с новичком, «Лечче». Уже после затяжной паузы, со «Специей», фаворит быстро пропустил, причем дважды. Но вырвал в концовке ничью 2-2.

Статистика личных встреч

«Болонья» выигрывала в 2019-м году, но это единственный такой успех за 13 крайних очных поединка. После этого «Аталанта» снова чередует победы с ничьими.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом пары «Аталанту». Но она способна снова создать себе проблемы, так что напрашивается нейтральная ставка на «больше 2,5 голов» с коэффициент - 1,96 от Parimatch.