9 января состоялся матч 17-го тура чемпионата Италии, в котором играли «Болонья» и «Аталанта».

«Аталанта» одержала волевую победу (2:1) и в турнирной таблице догнала «Рому» с «Лацио».

Команда из Бергамо имеет 31 очко и делит 5–7 места с римскими клубами.

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Серия A. 17-й тур

Болонья – Аталанта – 1:2

Голы: Орсолини, 6 – Копмейнерс, 47, Хойлунд, 58

ГОЛ! 1:0. Орсолини, 6 мин.

ГОЛ! 1:1. Копмейнерс, 47 мин.

ГОЛ! 2:1. Хойлунд, 58 мин.