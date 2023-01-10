Италия10 января 2023, 00:59 | Обновлено 10 января 2023, 01:24
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Болонья – Аталанта – 1:2. Волевая победа. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 17-го тура чемпионата Италии
10 января 2023, 00:59 | Обновлено 10 января 2023, 01:24
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9 января состоялся матч 17-го тура чемпионата Италии, в котором играли «Болонья» и «Аталанта».
«Аталанта» одержала волевую победу (2:1) и в турнирной таблице догнала «Рому» с «Лацио».
Команда из Бергамо имеет 31 очко и делит 5–7 места с римскими клубами.
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Серия A. 17-й тур
Болонья – Аталанта – 1:2
Голы: Орсолини, 6 – Копмейнерс, 47, Хойлунд, 58
ГОЛ! 1:0. Орсолини, 6 мин.
ГОЛ! 1:1. Копмейнерс, 47 мин.
ГОЛ! 2:1. Хойлунд, 58 мин.
События матча
58’
ГОЛ ! Мяч забил Rasmus Hojlund (Аталанта).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Тен Копмейнерс (Аталанта).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Риккардо Орсолини (Болонья).
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