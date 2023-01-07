Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хавбек, которого хотело подписать Динамо, перешел в Атлетико Минейро
Бразилия
07 января 2023, 16:15 | Обновлено 07 января 2023, 16:16
636
0

Хавбек, которого хотело подписать Динамо, перешел в Атлетико Минейро

Игор Гомес в феврале 2022 года побоялся перебираться в Украину

07 января 2023, 16:15 | Обновлено 07 января 2023, 16:16
636
0
Хавбек, которого хотело подписать Динамо, перешел в Атлетико Минейро
ФК Атлетико Минейро. Игор Гомес

Центральный полузащитник «Сан-Паулу» Игор Гомес, по которому в начале минувшего года запрашивало информацию киевское «Динамо», перешел в «Атлетико Минейро».

Трансфер состоялся на правах свободного агента, а контракт с «петушками» хавбек заключил до 31 декабря 2026 года.

Примечательно, что буквально за день до начала полномасштабного вторжения российской армии на территорию Украины, в СМИ появилась информация о боязни Игора Гомеса перебираться в «Динамо». Из-за этого вопрос трансфера сперва отошел на второй план, а затем и вовсе был снят с повестки дня.

По теме:
Стало известно, сколько Марсель выложит за Малиновского
Источник: Малиновский подпишет контракт с Марселем на следующей неделе
Де Дзерби хочет видеть в Брайтоне украинского хавбека Шахтера
Игор Гомес Сан-Паулу Атлетико Минейро трансферы
Источник ФК Атлетико Минейро
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Мудрик хочет в Арсенал, смерть Виалли, ставим на Реал Мадрид
Футбол | 07 января 2023, 11:29 0
ВИДЕО. Мудрик хочет в Арсенал, смерть Виалли, ставим на Реал Мадрид
ВИДЕО. Мудрик хочет в Арсенал, смерть Виалли, ставим на Реал Мадрид

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

Агент: «100 миллионов евро – неадекватная цена за Мудрика»
Футбол | 07 января 2023, 03:20 14
Агент: «100 миллионов евро – неадекватная цена за Мудрика»
Агент: «100 миллионов евро – неадекватная цена за Мудрика»

«Динамо» не продаст Цыганкова, а «Днепр-1» – Довбика

ПИДРУЧНЫЙ: «Сложно спрогнозировать на какие соревнования я смогу вернуться»
Биатлон | 07.01.2023, 12:08
ПИДРУЧНЫЙ: «Сложно спрогнозировать на какие соревнования я смогу вернуться»
ПИДРУЧНЫЙ: «Сложно спрогнозировать на какие соревнования я смогу вернуться»
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2022 года?
Другие виды | 06.01.2023, 18:35
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2022 года?
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2022 года?
Украинец Чухаджян неожиданно получил топовый шанс
Бокс | 07.01.2023, 10:30
Украинец Чухаджян неожиданно получил топовый шанс
Украинец Чухаджян неожиданно получил топовый шанс
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Срна в Лондоне на переговорах по Мудрику
ФОТО. Срна в Лондоне на переговорах по Мудрику
05.01.2023, 22:03 17
Футбол
Требл для игроков. 9 футболистов, которые выигрывали ЧМ, ЛЧ и Золотой мяч
Требл для игроков. 9 футболистов, которые выигрывали ЧМ, ЛЧ и Золотой мяч
07.01.2023, 11:50 9
Футбол
Доигрался. Ломаченко внесен в список государственных предателей Украины
Доигрался. Ломаченко внесен в список государственных предателей Украины
06.01.2023, 06:15 28
Бокс
Ботоксный урод путлер заявил: Украина должна смириться с потерей территорий
Ботоксный урод путлер заявил: Украина должна смириться с потерей территорий
05.01.2023, 20:35 6
Война
Снова Кленовые. Канада обыграла Чехию в финале молодежного ЧМ по хоккею
Снова Кленовые. Канада обыграла Чехию в финале молодежного ЧМ по хоккею
06.01.2023, 04:36 4
Хоккей
6 звезд футбола, которые становились чемпионами мира, не выходя на поле
6 звезд футбола, которые становились чемпионами мира, не выходя на поле
05.01.2023, 18:44 1
Футбол
ФОТО. Была звездой футбола, а теперь звезда яркого контента для взрослых
ФОТО. Была звездой футбола, а теперь звезда яркого контента для взрослых
06.01.2023, 14:29 19
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
06.01.2023, 11:11
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности