Хавбек, которого хотело подписать Динамо, перешел в Атлетико Минейро

Центральный полузащитник «Сан-Паулу» Игор Гомес, по которому в начале минувшего года запрашивало информацию киевское «Динамо», перешел в «Атлетико Минейро».

Трансфер состоялся на правах свободного агента, а контракт с «петушками» хавбек заключил до 31 декабря 2026 года.

🐔📝 BEM-VINDO, IGOR GOMES! 🏴🏳️



💪 O #Galo acertou a contratação do meio-campista, que assina com o Atlético até 31 de dezembro de 2026. Que seja o início de uma linda história, Igor!



Saiba mais: https://t.co/dE33unypnO pic.twitter.com/hmuXfLGeuI — Atlético (@Atletico) January 6, 2023

Примечательно, что буквально за день до начала полномасштабного вторжения российской армии на территорию Украины, в СМИ появилась информация о боязни Игора Гомеса перебираться в «Динамо». Из-за этого вопрос трансфера сперва отошел на второй план, а затем и вовсе был снят с повестки дня.