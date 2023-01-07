Винус Уильямс не сыграет на Australian Open из-за травмы

Экс-первая ракетка мира Винус Уильямс снялась с Australian Open.



Сообщается, что 42-летняя американка получила травму на соревнованиях WTA 250 в Окленде, где одержала первую за полгода победу на уровне WTA.



Ранее организаторы предоставили Уильямс-старшей wild card в основную сетку. Теперь уайлд-кард перейдет к австралийке Кимберли Биррелл.



Винус Уильямс дважды играла в одиночном финале Australian Open, но оба раза проиграла. Но она имеет здесь 5 парных титулов, один из которых был выигран в миксте.