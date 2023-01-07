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  4. Винус Уильямс не сыграет на Australian Open из-за травмы
Australian Open
07 января 2023, 15:32 |
68
0

Винус Уильямс не сыграет на Australian Open из-за травмы

42-летняя американка травмировалась в Окленде

07 января 2023, 15:32 |
68
0
Винус Уильямс не сыграет на Australian Open из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Винус Уильямс

Экс-первая ракетка мира Винус Уильямс снялась с Australian Open.

Сообщается, что 42-летняя американка получила травму на соревнованиях WTA 250 в Окленде, где одержала первую за полгода победу на уровне WTA.

Ранее организаторы предоставили Уильямс-старшей wild card в основную сетку. Теперь уайлд-кард перейдет к австралийке Кимберли Биррелл.

Винус Уильямс дважды играла в одиночном финале Australian Open, но оба раза проиграла. Но она имеет здесь 5 парных титулов, один из которых был выигран в миксте.

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Винус Уильямс Australian Open 2023 WTA Окленд травма
Источник Twitter
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