Винус Уильямс не сыграет на Australian Open из-за травмы
42-летняя американка травмировалась в Окленде
Экс-первая ракетка мира Винус Уильямс снялась с Australian Open.
Сообщается, что 42-летняя американка получила травму на соревнованиях WTA 250 в Окленде, где одержала первую за полгода победу на уровне WTA.
Ранее организаторы предоставили Уильямс-старшей wild card в основную сетку. Теперь уайлд-кард перейдет к австралийке Кимберли Биррелл.
Винус Уильямс дважды играла в одиночном финале Australian Open, но оба раза проиграла. Но она имеет здесь 5 парных титулов, один из которых был выигран в миксте.
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