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  4. 42-летняя Винус Уильямс выиграла первый матч сезона
WTA
02 января 2023, 12:02 |
299
0

42-летняя Винус Уильямс выиграла первый матч сезона

Американка успешно стартовала в Окленде

02 января 2023, 12:02 |
299
0
42-летняя Винус Уильямс выиграла первый матч сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Винус Уильямс

Американская теннисистка Винус Уильямс успешно начала 27-й сезон в профессиональной карьере.

На соревнованиях WTA 250 в Окленде Уильямс-старшая в двух сетах переиграла свою соотечественницу Кэти Волынец, реализовав wild card от организаторов.

Окленд. Первый круг
Винус Уильямс (США) – Кэти Волынец (США) – 7:6(4), 6:2

Отметим, что Винус сейчас занимает 1003-е место в мировом рейтинге. Ее предыдущая победа в туре датирована июнем прошлого года. С тех пор было шесть поражений подряд.

Во втором круге Уильямс сыграет против Чжу Линь из Китая (№84 WTA).

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Винус Уильямс Кэти Волынец WTA Окленд
Источник Sport.ua
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