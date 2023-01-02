42-летняя Винус Уильямс выиграла первый матч сезона
Американка успешно стартовала в Окленде
Американская теннисистка Винус Уильямс успешно начала 27-й сезон в профессиональной карьере.
На соревнованиях WTA 250 в Окленде Уильямс-старшая в двух сетах переиграла свою соотечественницу Кэти Волынец, реализовав wild card от организаторов.
Окленд. Первый круг
Винус Уильямс (США) – Кэти Волынец (США) – 7:6(4), 6:2
Отметим, что Винус сейчас занимает 1003-е место в мировом рейтинге. Ее предыдущая победа в туре датирована июнем прошлого года. С тех пор было шесть поражений подряд.
Во втором круге Уильямс сыграет против Чжу Линь из Китая (№84 WTA).
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