42-летняя Винус Уильямс выиграла первый матч сезона

Американская теннисистка Винус Уильямс успешно начала 27-й сезон в профессиональной карьере.



На соревнованиях WTA 250 в Окленде Уильямс-старшая в двух сетах переиграла свою соотечественницу Кэти Волынец, реализовав wild card от организаторов.



Окленд. Первый круг

Винус Уильямс (США) – Кэти Волынец (США) – 7:6(4), 6:2



Отметим, что Винус сейчас занимает 1003-е место в мировом рейтинге. Ее предыдущая победа в туре датирована июнем прошлого года. С тех пор было шесть поражений подряд.



Во втором круге Уильямс сыграет против Чжу Линь из Китая (№84 WTA).