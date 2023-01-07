Дебют Роналду стал ближе. Португалец уже в заявке Аль-Насра

Саудовский клуб «Аль-Наср» из Эр-Рияда внес 37-летнего Криштиану Роналду в свою заявку на сезон. Ввиду существующего в чемпионате Саудовской Аравии лимита на легионеров клуб был вынужден расторгнуть контракт с нападающим из Камеруна Венсаном Абубакаром. Это и дало возможность «Аль-Насру» заявить португальца.

Как известно, 6 января Криштиану Роналду не смог принять участие в игре «Аль-Насра» с клубом «Аль-Тай». Вероятно, португальский нападающий не сыграл бы за свой новый клуб по причине двухматчевой дисквалификации, наложенной на него Футбольной ассоциацией Англии перед уходом из «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что в вопросе заявки Роналду клубом «Аль-Наср» также имеется украинский след.