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07 января 2023, 13:40 | Обновлено 07 января 2023, 13:44
248
0

Дебют Роналду стал ближе. Португалец уже в заявке Аль-Насра

Клуб из Эр-Рияда смог заявить португальского нападающего

07 января 2023, 13:40 | Обновлено 07 января 2023, 13:44
248
0
Дебют Роналду стал ближе. Португалец уже в заявке Аль-Насра
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Саудовский клуб «Аль-Наср» из Эр-Рияда внес 37-летнего Криштиану Роналду в свою заявку на сезон. Ввиду существующего в чемпионате Саудовской Аравии лимита на легионеров клуб был вынужден расторгнуть контракт с нападающим из Камеруна Венсаном Абубакаром. Это и дало возможность «Аль-Насру» заявить португальца.

Как известно, 6 января Криштиану Роналду не смог принять участие в игре «Аль-Насра» с клубом «Аль-Тай». Вероятно, португальский нападающий не сыграл бы за свой новый клуб по причине двухматчевой дисквалификации, наложенной на него Футбольной ассоциацией Англии перед уходом из «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что в вопросе заявки Роналду клубом «Аль-Наср» также имеется украинский след.

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Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Источник Sport.ua
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