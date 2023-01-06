Украинский след. Аль-Наср не смог заявить Роналду из-за долга в 6 млн

Саудовский клуб «Аль-Наср», который в конце минувшего года подписал португальского топ-форварда Криштиану Роналду, не смог сразу заявить новичка из-за долгов.

Арабский клуб был должен около 6 миллионов евро 32-летнему бразильцу Жулиано, который известен в Украине по выступлениям за «Днепр» с 2011 по 2014 годы. По этой причине ФИФА наложила на «Аль-Наср» санкции в виде запрета на регистрацию новичков, который саудитам и пришлось в экстренном порядке преодолевать.

«Аль-Наср» задолжал Жулиано деньги с 2019 года. Мы подали жалобу на клуб в ФИФА, и организация наказала их трансферным баном. После этого со мной на связь вышел представитель клуба и объяснил, что деньги в счет долга уже были переведены в последние дни. Так что заплатить они успели только сегодня (5 января), после чего ФИФА сняла запрет на трансферы с «Аль-Насра», - заявил адвокат Жулиано Марсело Аморетти Соуза.

Жулиано перешел в «Аль-Наср» летом 2018 года за 10,5 миллионов евро из «Фенербахче». Спустя два года бразилец уехал из Саудовской Аравии на правах свободного агента, заключив сделку с «Истанбул Башакшехиром». Ныне Жулиано играет в Бразилии за «Коринтианс».

Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» не может заявить Роналду на сезон из-за проблем с лимитом на легионеров.