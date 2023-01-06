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06 января 2023, 18:56 |
2015
1

Украинский след. Аль-Наср не смог заявить Роналду из-за долга в 6 млн

Саудиты не рассчитались с экс-хавбеком «Днепра» Жулиано

06 января 2023, 18:56 |
2015
1
Украинский след. Аль-Наср не смог заявить Роналду из-за долга в 6 млн
Instagram. Жулиано

Саудовский клуб «Аль-Наср», который в конце минувшего года подписал португальского топ-форварда Криштиану Роналду, не смог сразу заявить новичка из-за долгов.

Арабский клуб был должен около 6 миллионов евро 32-летнему бразильцу Жулиано, который известен в Украине по выступлениям за «Днепр» с 2011 по 2014 годы. По этой причине ФИФА наложила на «Аль-Наср» санкции в виде запрета на регистрацию новичков, который саудитам и пришлось в экстренном порядке преодолевать.

«Аль-Наср» задолжал Жулиано деньги с 2019 года. Мы подали жалобу на клуб в ФИФА, и организация наказала их трансферным баном. После этого со мной на связь вышел представитель клуба и объяснил, что деньги в счет долга уже были переведены в последние дни. Так что заплатить они успели только сегодня (5 января), после чего ФИФА сняла запрет на трансферы с «Аль-Насра», - заявил адвокат Жулиано Марсело Аморетти Соуза.

Жулиано перешел в «Аль-Наср» летом 2018 года за 10,5 миллионов евро из «Фенербахче». Спустя два года бразилец уехал из Саудовской Аравии на правах свободного агента, заключив сделку с «Истанбул Башакшехиром». Ныне Жулиано играет в Бразилии за «Коринтианс».

Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» не может заявить Роналду на сезон из-за проблем с лимитом на легионеров.

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Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду Жулиано санкции ФИФА ФИФА трансферы Коринтианс долги
Источник GaúchaZH
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Комментарии 1
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dd22ff33
Нет. Ладно я понимаю если бы рос. пропаганда такую связь нашла и обвинила бы во всем Украину, но вы то 
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