Все против. Есть еще одна причина, мешающая дебюту Роналду за Аль-Наср

Клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, который не так давно подписал контракт с 37-летним португальцем Криштиану Роналду, в настоящий момент не может позволить ему дебютировать. Причина – лимит на легионеров, согласно которому в каждой команде чемпионата Саудовской Аравии может быть только 8 футболистов-иностранцев. Роналду стал 9-м легионером в составе «Аль-Насра».

Сообщается, что клуб из Эр-Рияда пока не внес имя Роналду в заявку команды, ведь свободных слотов для иностранцев там нет. Решить вопрос может или продажа кого-то из легионеров, или же расторжение с ним контракта по обоюдной договоренности.

Источник утверждает, что в «Аль-Насре» активно уже ведутся переговоры с легионерами о расторжении договоров.

Сейчас цвета «Аль-Насра» защищают иностранцы: вратарь Давид Оспина, защитники Гислен Конан и Альваро Гонсалес, полузащитники Луис Густаво, Жалолиддин Машарипов, Гонсало Мартинес и Талиска, а также нападающий Венсан Абубакар.

Ранее, напомним, сообщалось, что не состоится вероятная дебютная игра Роналду за «Аль-Наср».