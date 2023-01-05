Нет Роналду – нет игры. Вероятная дебютная игра КриРо за Аль-Наср отложена

Матч 12-го тура Профессиональной лиги Саудовской Аравии между клубами «Аль-Наср» и «Аль-Таи», который должен был состояться в четверг, 5 января, перенесен. Официально сообщено, что встреча не состоится из-за плохих погодных условий.

Ранее сообщалось, что именно в игре против «Аль-Таи» в рядах «Аль-Насра» должен был начать свой этап карьеры в Саудовской Аравии 37-летний португальский нападающий Криштиану Роналду. Новый клуб форварда под это событие продал все билеты на игру, но затем стало известно, что форвард не сможет в ней принять участие из-за международной дисквалификации. Впрочем, в ОАЭ были уверены, что Роналду все же сыграет против «Аль-Таи» вопреки имеющемуся бану.

Свой следующий матч «Аль-Наср» проведет 14 января на выезде с клубом «Аль-Шабаб».