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05 января 2023, 14:59 | Обновлено 05 января 2023, 15:15
1183
1

Нет Роналду – нет игры. Вероятная дебютная игра КриРо за Аль-Наср отложена

Премьера португальца перенесена

05 января 2023, 14:59 | Обновлено 05 января 2023, 15:15
1183
1
Нет Роналду – нет игры. Вероятная дебютная игра КриРо за Аль-Наср отложена
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Матч 12-го тура Профессиональной лиги Саудовской Аравии между клубами «Аль-Наср» и «Аль-Таи», который должен был состояться в четверг, 5 января, перенесен. Официально сообщено, что встреча не состоится из-за плохих погодных условий.

Ранее сообщалось, что именно в игре против «Аль-Таи» в рядах «Аль-Насра» должен был начать свой этап карьеры в Саудовской Аравии 37-летний португальский нападающий Криштиану Роналду. Новый клуб форварда под это событие продал все билеты на игру, но затем стало известно, что форвард не сможет в ней принять участие из-за международной дисквалификации. Впрочем, в ОАЭ были уверены, что Роналду все же сыграет против «Аль-Таи» вопреки имеющемуся бану.

Свой следующий матч «Аль-Наср» проведет 14 января на выезде с клубом «Аль-Шабаб».

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Источник Sport.ua
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