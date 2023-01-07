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  4. Александр ИЩЕНКО: «Лобановский намного опередил свое время»
Украина. Премьер лига
07 января 2023, 01:05 |
99
2

Александр ИЩЕНКО: «Лобановский намного опередил свое время»

Специалист – о памяти о легенде украинского футбола

07 января 2023, 01:05 |
99
2
Александр ИЩЕНКО: «Лобановский намного опередил свое время»
ФК Динамо Киев

Директор ДЮФШ «Динамо» Александр Ищенко рассказал о том, какое значение для клуба имеет персона Валерия Лобановского.

«С одной стороны, это чувство гордости за то, что мне довелось и поработать с ним вместе, и играть друг против друга, возглавляя разные команды, и быть в тренерском совете, которым руководил Валерий Васильевич. То наследие, которое он оставил, востребовано и актуально по сей день. Лобановский намного опередил свое время. Он дал большой толчок развитию не только украинского, но и всего мирового футбола.

С другой стороны, все мы чувствуем боль утраты, потому что Валерий Васильевич очень рано покинул нас. Наверное, это судьба многих великих людей, которые при жизни ярко горели для того чтобы осветить дорогу другим. Многие ведущие европейские тренеры помнят о нем, преклоняются перед его трудами и, не стесняясь, говорят, что они очень многое почерпнули у него по части развития, прогресса футбола и совершенно иных взглядов на организацию и проведения учебно-тренировочного процесса, организацию игры, подбора футболистов. Его имя, действительно, вошло золотыми буквами в историю мирового футбола. Недаром он входит в топ-10 футбольных тренеров всех времен.

Для нашего клуба, для детской школы его имя – это визитная карточка, с которой мы с гордостью приезжаем в любую страну, любой клуб, где нас гостеприимно встречают. На моей памяти еще не было такого визита, когда мы встречались с руководством любого клуба, футбольной академии, и при этом не звучала бы фамилия Валерия Лобановского».

Легендарный тренер родился 84 года назад, 6 января 1939 года.

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ФОТО. В этот день. 84 года назад родился легендарный тренер Лобановский
Динамо Киев Валерий Лобановский Александр Ищенко
Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 2
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Nick.Grabowski
Про смерть Лобановського. У Валерія Васильовича були зайва вага після повернення в 1996 році із заробітків на Близькому Сході, а тому напевно були проблеми із підвищеним холестерином, з тиском і можливо з серцем.
Було цікаве інтерв'ю Йожефа Йожефовича Сабо, де він розказав про співпрацю з Лобановський. Сабо розказав, що Лобановський дуже навантажив себе взявши одночасно і ДК, і збірну - це був відбір на ЧС-2002. Це підірвало його здоров'я. Тим більше була болюча поразка від Німеччини 4-1 в плей-офф.  
А ще Лобановський сильно мучився з легіонерами та комунікаціями з ними. Валерій Васильович казав Сабо, що йому важко дається ефективне управління командою з легіонерами. 
Одним словом, вичавили з Лобановського життєві сили та енергію і ДК, і збірна, і легіонери. Замість комфортного для себе та свого здоров'я режиму, Лобановський працював в стресі, що врешті призвело до інсульту. 
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Nick.Grabowski
Лобановський дійсно випередив свій час. Але дружна команда лакеїв Суркісів, включно з самим Іщенко, все "поправила" та успішно "відкотила назад". І зараз Динамо потрібно років 15 тільки для того, щоб наздогнати реальність, від якої український футбол суттєво відстав завдяки відомим усім персонажам. 
Станом на зараз український футбол відстає навіть від Бундесліги-3. І це не жарти.
А колись в 1980-х повні стадіони вболівальників були на матчах дублю Динамо Київ. 
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