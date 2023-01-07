Александр ИЩЕНКО: «Лобановский намного опередил свое время»

Директор ДЮФШ «Динамо» Александр Ищенко рассказал о том, какое значение для клуба имеет персона Валерия Лобановского.

«С одной стороны, это чувство гордости за то, что мне довелось и поработать с ним вместе, и играть друг против друга, возглавляя разные команды, и быть в тренерском совете, которым руководил Валерий Васильевич. То наследие, которое он оставил, востребовано и актуально по сей день. Лобановский намного опередил свое время. Он дал большой толчок развитию не только украинского, но и всего мирового футбола.

С другой стороны, все мы чувствуем боль утраты, потому что Валерий Васильевич очень рано покинул нас. Наверное, это судьба многих великих людей, которые при жизни ярко горели для того чтобы осветить дорогу другим. Многие ведущие европейские тренеры помнят о нем, преклоняются перед его трудами и, не стесняясь, говорят, что они очень многое почерпнули у него по части развития, прогресса футбола и совершенно иных взглядов на организацию и проведения учебно-тренировочного процесса, организацию игры, подбора футболистов. Его имя, действительно, вошло золотыми буквами в историю мирового футбола. Недаром он входит в топ-10 футбольных тренеров всех времен.

Для нашего клуба, для детской школы его имя – это визитная карточка, с которой мы с гордостью приезжаем в любую страну, любой клуб, где нас гостеприимно встречают. На моей памяти еще не было такого визита, когда мы встречались с руководством любого клуба, футбольной академии, и при этом не звучала бы фамилия Валерия Лобановского».

Легендарный тренер родился 84 года назад, 6 января 1939 года.