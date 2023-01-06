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  4. ФОТО. В этот день. 84 года назад родился легендарный тренер Лобановский
Украина. Премьер лига
06 января 2023, 21:25 | Обновлено 06 января 2023, 21:32
624
5

ФОТО. В этот день. 84 года назад родился легендарный тренер Лобановский

Под руководством Лобановского «Динамо» дважды выиграло Кубок кубков

06 января 2023, 21:25 | Обновлено 06 января 2023, 21:32
624
5
ФОТО. В этот день. 84 года назад родился легендарный тренер Лобановский
ФК Динамо Киев. Валерий Лобановский

В этот день, 6 января, 84 года назад, родился легендарный игрок и наставник киевского «Динамо» Валерий Лобановский (6 января 1939 – 13 мая 2002), под руководством которого футболисты добились наибольших успехов в истории клуба.

Валерий Лобановский возглавлял «Динамо» в 1973–1982, 1984–1990 и 1996–2002 годах. Он привел команду к восьми победам в чемпионате СССР и шести – в Кубке СССР, пяти титулам чемпионов Украины и трем – обладателей Кубка Украины.

Под руководством Лобановского «Динамо» дважды стало обладателем Кубка кубков (1975, 1986) и добилось успеха в Суперкубке УЕФА (1975).

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в этот день Валерий Лобановский Динамо Киев
Источник ФК Динамо Киев
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lizerginnn
Назавжди в серці!
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+6
Nick.Grabowski
Валерий Васильевич как-то сказал на пресс-конференции "Мы с пониманием относимся к вашему непониманию."  Философ, порядочный человек и режиссер, отдавший себя всего любимому делу. Помним, любим и благодарим за футбольные спектакли мирового уровня.
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+5
Mike000000
Один на милиард💖💖💖
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+5
Metalist1925
Легендарна постать для Києва та всієї України. Щоб ім'ям людини назвали стільки об'єктів - це треба заслужити
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+1
DSH88
И Богдан Хмельницкий 
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-2
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