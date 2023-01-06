ФОТО. В этот день. 84 года назад родился легендарный тренер Лобановский

В этот день, 6 января, 84 года назад, родился легендарный игрок и наставник киевского «Динамо» Валерий Лобановский (6 января 1939 – 13 мая 2002), под руководством которого футболисты добились наибольших успехов в истории клуба.

Валерий Лобановский возглавлял «Динамо» в 1973–1982, 1984–1990 и 1996–2002 годах. Он привел команду к восьми победам в чемпионате СССР и шести – в Кубке СССР, пяти титулам чемпионов Украины и трем – обладателей Кубка Украины.

Под руководством Лобановского «Динамо» дважды стало обладателем Кубка кубков (1975, 1986) и добилось успеха в Суперкубке УЕФА (1975).