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Чемпионат Испании
Валенсия
06.01.2023, FT 0 : 1
Кадис
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Испания
07 января 2023, 00:39 | Обновлено 07 января 2023, 00:45
36
0

Валенсия – Кадис – 0:1. Сенсационное поражение. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 16-го тура чемпионата Испании

07 января 2023, 00:39 | Обновлено 07 января 2023, 00:45
36
0
Валенсия – Кадис – 0:1. Сенсационное поражение. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 16-го тура чемпионата Испании «Валенсия» дома проиграла «Кадису» со счетом 0:1.

Автором единственного мяча стал Рубен Алькарас, который отличился на 9-й минуте.

У «Валенсии» осталось 19 очков, команда занимает 10-е место. «Кадис» набрал 16 очков и покинул зону вылета (17-е место среди 20 команд).

Ла Лига. 16-й тур, 6 января

Валенсия – Кадис – 0:1

Гол: Рубен Алькарас, 9.

Видео гола и обзор матча

События матча

9’
ГОЛ ! Мяч забил Рубен Алькарас (Кадис).
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Источник Sport.ua
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