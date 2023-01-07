Испания07 января 2023, 00:39 | Обновлено 07 января 2023, 00:45
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Валенсия – Кадис – 0:1. Сенсационное поражение. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 16-го тура чемпионата Испании
07 января 2023, 00:39 | Обновлено 07 января 2023, 00:45
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В матче 16-го тура чемпионата Испании «Валенсия» дома проиграла «Кадису» со счетом 0:1.
Автором единственного мяча стал Рубен Алькарас, который отличился на 9-й минуте.
У «Валенсии» осталось 19 очков, команда занимает 10-е место. «Кадис» набрал 16 очков и покинул зону вылета (17-е место среди 20 команд).
Ла Лига. 16-й тур, 6 января
Валенсия – Кадис – 0:1
Гол: Рубен Алькарас, 9.
Видео гола и обзор матча
События матча
9’
ГОЛ ! Мяч забил Рубен Алькарас (Кадис).
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