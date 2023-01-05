Валенсия - Кадис. Прогноз и анонс на матч

6 января на «Месталье» пройдет матч 16-го тура Примеры, в котором «Валенсия» встретится с «Кадисом». Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

«Валенсия»

Клуб в прошлом сезоне смог прибавить в чемпионате, некоторое время даже проявляя еврокубковые амбиции. А закончился тот розыгрыш только в финале Копы дель Рей. Но там выиграл «Бетис», пусть и по пенальти. А в Примере все закончилось 9-й позицией. Этого оказалось мало для Питера Лима, и эксцентричный владелец «летучих мышей» прекратил сотрудничество с талантливым тренером, Пепе Бордаласом, уже после 1-го года. Ставка после этого была сделана на очередного иностранного специалиста, Дженнаро Гаттузо. Он впервые приехал в Испанию, и сталкивается с объективными проблемами, учась по ходу. Но есть и козыри, как минимум, выкладываться футболистов «Рино» умеет заставить и тут. С «Вильярреалом» это могло и помешать - открыв счет, уступили 1-2 из-за позднего гола. Но «Ла Нусию» в кубке разгромили.

«Кадис»

Команда скромна в плане исторических достижений. Достаточно сказать, что в 2021-м году, только вернувшись в Примеру (после паузы в 14 лет), «желтая субмарина» смогла забраться на 12-е место, повторив свой рекорд. Уже в следующем розыгрыше было только 17-е, более того, от вылета отделило всего 1 очко. Казалось, что понижение в Сегунду просто отложили на 1 год, ведь новая темпорада начиналась с 5 поражений кряду. Но потом Серхио Гонсалес Сориано показал, за что его называют оптимальным наставником для коллективов, что борются за выживание в Ла Лиге. Вплоть до конца осени, в следующих 9 матчах чемпионата было только 2 поражения. А перед Новым Годом за счет гола Лукаса Переса на 83-й минуте получилось вырвать ничью дома с «Альмерией».

Статистика личных встреч

В 5 последних поединках более статусная «Валенсия» смогла взять только 1 победу над «Кадисом». И то она пришлась на кубок Испании.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в «Валенсию», но она может снова допустить осечку. Ставим на то, что упорный «Кадис» заставит выдать «тотал больше 2,5 голов» с коэффициентом - 1,96 от Parimatch.