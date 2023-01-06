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Чемпионат Испании
Эльче
06.01.2023, FT 0 : 1
Сельта
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Испания
06 января 2023, 22:19 | Обновлено 06 января 2023, 22:26
29
0

Эльче – Сельта – 0:1. Видео гола Яго Аспаса и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 16-го тура чемпионата Испании

06 января 2023, 22:19 | Обновлено 06 января 2023, 22:26
29
0
Эльче – Сельта – 0:1. Видео гола Яго Аспаса и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Яго Аспас

В матче 16-го тура чемпионата Испании «Сельта» на выезде победила «Эльче» со счетом 1:0.

Автором единственного мяча стал Яго Аспас, который отличился уже на 5-й минуте.

«Сельта» набрала 16 очков и занимает 16-е место. «Эльче» идет без побед, имея всего 4 очка.

Лига 1. 16-й тур, 6 января

Эльче – Сельта – 0:1

Гол: Яго Аспас, 5.

Видео гола и обзор матча

События матча

90’
Педро Бигас (Эльче) получает красную карточку.
5’
ГОЛ ! Мяч забил Яго Аспас (Сельта).
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Источник Sport.ua
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