Эльче – Сельта – 0:1. Видео гола Яго Аспаса и обзор матча

В матче 16-го тура чемпионата Испании «Сельта» на выезде победила «Эльче» со счетом 1:0.

Автором единственного мяча стал Яго Аспас, который отличился уже на 5-й минуте.

«Сельта» набрала 16 очков и занимает 16-е место. «Эльче» идет без побед, имея всего 4 очка.

Лига 1. 16-й тур, 6 января

Эльче – Сельта – 0:1

Гол: Яго Аспас, 5.

Видео гола и обзор матча