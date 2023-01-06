Испания06 января 2023, 22:19 | Обновлено 06 января 2023, 22:26
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Эльче – Сельта – 0:1. Видео гола Яго Аспаса и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 16-го тура чемпионата Испании
06 января 2023, 22:19 | Обновлено 06 января 2023, 22:26
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В матче 16-го тура чемпионата Испании «Сельта» на выезде победила «Эльче» со счетом 1:0.
Автором единственного мяча стал Яго Аспас, который отличился уже на 5-й минуте.
«Сельта» набрала 16 очков и занимает 16-е место. «Эльче» идет без побед, имея всего 4 очка.
Лига 1. 16-й тур, 6 января
Эльче – Сельта – 0:1
Гол: Яго Аспас, 5.
Видео гола и обзор матча
События матча
90’
Педро Бигас (Эльче) получает красную карточку.
5’
ГОЛ ! Мяч забил Яго Аспас (Сельта).
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