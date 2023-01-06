Ювентус собирается выкупить Милика
Сейчас поляк выступает за «Ювентус» на правах аренды
«Ювентус» принял решение выкупить у «Марселя» польского форварда Аркадиуша Милика. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
Летом прошлого года «Ювентус» арендовал Милика с опцией выкупа за 7 миллионов евро плюс 2 миллиона бонусов. Теперь туринский клуб собирается эту опцию активировать.
Самому Милику предложат контракт до 2026 года с зарплатой в 3 миллиона евро в год.
В нынешнем сезоне на счету Милика 7 голов в 18 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. Позавчера он принес туринцам победу над «Кремонезе».
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