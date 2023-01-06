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Италия
06 января 2023, 13:24 |
123
0

Ювентус собирается выкупить Милика

Сейчас поляк выступает за «Ювентус» на правах аренды

06 января 2023, 13:24 |
123
0
Ювентус собирается выкупить Милика
ФК Ювентус. Аркадиуш Милик

«Ювентус» принял решение выкупить у «Марселя» польского форварда Аркадиуша Милика. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Летом прошлого года «Ювентус» арендовал Милика с опцией выкупа за 7 миллионов евро плюс 2 миллиона бонусов. Теперь туринский клуб собирается эту опцию активировать.

Самому Милику предложат контракт до 2026 года с зарплатой в 3 миллиона евро в год.

В нынешнем сезоне на счету Милика 7 голов в 18 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. Позавчера он принес туринцам победу над «Кремонезе».

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Ювентус Марсель Аркадиуш Милик трансферы трансферы Серии A трансферы Лиги 1
Источник Николо Скира
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