Ювентус собирается выкупить Милика

«Ювентус» принял решение выкупить у «Марселя» польского форварда Аркадиуша Милика. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Летом прошлого года «Ювентус» арендовал Милика с опцией выкупа за 7 миллионов евро плюс 2 миллиона бонусов. Теперь туринский клуб собирается эту опцию активировать.

Самому Милику предложат контракт до 2026 года с зарплатой в 3 миллиона евро в год.

В нынешнем сезоне на счету Милика 7 голов в 18 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. Позавчера он принес туринцам победу над «Кремонезе».