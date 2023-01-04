Ювентус вырвал победу у аутсайдера, Фиорентина и Монца сыграли вничью

4 января проходят матчи 16-го тура чемпионата Италии по футболу

Ювентус одержал минимальную победу в гостях над аутсайдером – Кремонезе (1:0). Единственный гол забил Аркадиуш Милик на 90+1 минуте.

В матче между Фиорентиной и Монцей зафиксирована ничья (1:1)

Серия A. 16-й тур, 4 января

Кремонезе – Ювентус – 0:1

Гол: Милик, 90+1

Фиорентина – Монца – 1:1

Голы: Артур, 19 – Карлос Аугусто, 61