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Чемпионат Италии
Кремонезе
04.01.2023, FT 0 : 1
Ювентус
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Италия
04 января 2023, 21:50 | Обновлено 04 января 2023, 21:59
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0

Ювентус вырвал победу у аутсайдера, Фиорентина и Монца сыграли вничью

4 января проходят матчи 16-го тура чемпионата Италии по футболу

04 января 2023, 21:50 | Обновлено 04 января 2023, 21:59
50
0
Ювентус вырвал победу у аутсайдера, Фиорентина и Монца сыграли вничью
Getty Images/Global Images Ukraine

4 января проходят матчи 16-го тура чемпионата Италии по футболу

Ювентус одержал минимальную победу в гостях над аутсайдером – Кремонезе (1:0). Единственный гол забил Аркадиуш Милик на 90+1 минуте.

В матче между Фиорентиной и Монцей зафиксирована ничья (1:1)

Серия A. 16-й тур, 4 января

Кремонезе – Ювентус – 0:1

Гол: Милик, 90+1

Фиорентина – Монца – 1:1

Голы: Артур, 19 – Карлос Аугусто, 61

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Аркадиуш Милик (Ювентус).
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чемпионат Италии по футболу Серия A Ювентус Кремонезе Фиорентина Монца видео голов и обзор Аркадиуш Милик
Источник Sport.ua
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