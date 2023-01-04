Италия04 января 2023, 21:50 | Обновлено 04 января 2023, 21:59
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Ювентус вырвал победу у аутсайдера, Фиорентина и Монца сыграли вничью
4 января проходят матчи 16-го тура чемпионата Италии по футболу
04 января 2023, 21:50 | Обновлено 04 января 2023, 21:59
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4 января проходят матчи 16-го тура чемпионата Италии по футболу
Ювентус одержал минимальную победу в гостях над аутсайдером – Кремонезе (1:0). Единственный гол забил Аркадиуш Милик на 90+1 минуте.
В матче между Фиорентиной и Монцей зафиксирована ничья (1:1)
Серия A. 16-й тур, 4 января
Кремонезе – Ювентус – 0:1
Гол: Милик, 90+1
Фиорентина – Монца – 1:1
Голы: Артур, 19 – Карлос Аугусто, 61
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Аркадиуш Милик (Ювентус).
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