Италия26 августа 2022, 10:39 | Обновлено 26 августа 2022, 10:50
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ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус арендовал Милика у Марселя
Польский форвард вернулся в Серию А
26 августа 2022, 10:39 | Обновлено 26 августа 2022, 10:50
247
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«Ювентус» объявил о подписании нападающего «Марселя» Аркадиуша Милика.
Форвард сборной Польши перешел в туринский клуб на правах аренды.
В прошлом сезоне 28-летний Милик забил 20 голов и отдал 2 результативных передачи в 37 матчах «Марселя» во всех турнирах.
В июне интерес к 28-летнему поляку проявляла «Салернитана».
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