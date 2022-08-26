Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус арендовал Милика у Марселя
Италия
26 августа 2022, 10:39 | Обновлено 26 августа 2022, 10:50
247
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус арендовал Милика у Марселя

Польский форвард вернулся в Серию А

26 августа 2022, 10:39 | Обновлено 26 августа 2022, 10:50
247
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус арендовал Милика у Марселя
ФК Ювентус. Аркадиуш Милик

«Ювентус» объявил о подписании нападающего «Марселя» Аркадиуша Милика.

Форвард сборной Польши перешел в туринский клуб на правах аренды.

В прошлом сезоне 28-летний Милик забил 20 голов и отдал 2 результативных передачи в 37 матчах «Марселя» во всех турнирах.

В июне интерес к 28-летнему поляку проявляла «Салернитана».

По теме:
Сын Григория Суркиса заявлен за Зарю на УПЛ
Эпицентр подписал пятерых новичков
ОФИЦИАЛЬНО. Легионер Ворсклы снова отправился в Нидерланды
Аркадиуш Милик Ювентус Марсель трансферы трансферы Серии A трансферы Лиги 1
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Ювентус
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Срна прокомментировал итоги жеребьевки группового раунда ЛЧ для Шахтера
Футбол | 26 августа 2022, 09:45 2
Срна прокомментировал итоги жеребьевки группового раунда ЛЧ для Шахтера
Срна прокомментировал итоги жеребьевки группового раунда ЛЧ для Шахтера

Дарио считает, что могло быть хуже, но могло быть и лучше

Плохой, нормальный, хороший: три варианта жребия ЛЧ для Шахтера
Футбол | 25 августа 2022, 15:12 12
Плохой, нормальный, хороший: три варианта жребия ЛЧ для Шахтера
Плохой, нормальный, хороший: три варианта жребия ЛЧ для Шахтера

Sport.ua предвосхищает итоги жеребьевки группового этапа чемпионской Лиги для «горняков»

На кого попадет Динамо? Определены все корзины посева Лиги Европы
Футбол | 26.08.2022, 00:48
На кого попадет Динамо? Определены все корзины посева Лиги Европы
На кого попадет Динамо? Определены все корзины посева Лиги Европы
Названы соперники для Шахтера. Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов
Футбол | 25.08.2022, 19:50
Названы соперники для Шахтера. Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов
Названы соперники для Шахтера. Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов
Энди Руис рассказал, какие два боксера могут побить Усика
Бокс | 25.08.2022, 13:45
Энди Руис рассказал, какие два боксера могут побить Усика
Энди Руис рассказал, какие два боксера могут побить Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Театр имени Эрлинга Холанда. Правда, перфоманс фанатам «Сити» не понравился
Театр имени Эрлинга Холанда. Правда, перфоманс фанатам «Сити» не понравился
25.08.2022, 08:30 3
Футбол
Стало известно, сколько донатов Усик собрал для ВСУ. Что на них купят?
Стало известно, сколько донатов Усик собрал для ВСУ. Что на них купят?
25.08.2022, 21:49 6
Бокс
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Счет мог быть и 0:6. Не все в Динамо готовы к этому уровню»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Счет мог быть и 0:6. Не все в Динамо готовы к этому уровню»
24.08.2022, 10:20 74
Футбол
На кого попадет Шахтер? Определены все корзины посева Лиги чемпионов
На кого попадет Шахтер? Определены все корзины посева Лиги чемпионов
25.08.2022, 01:59 29
Футбол
Фьюри жестко отреагировал на желание Уайлдера подраться с Усиком
Фьюри жестко отреагировал на желание Уайлдера подраться с Усиком
24.08.2022, 23:59 14
Бокс
Фьюри выдвинул ультиматум по бою с Усиком
Фьюри выдвинул ультиматум по бою с Усиком
24.08.2022, 14:25 31
Бокс
Почему Динамо ничего не показало в противостоянии с Бенфикой
Почему Динамо ничего не показало в противостоянии с Бенфикой
24.08.2022, 11:55 32
Футбол
Орки ударили по железнодорожной станции возле Днепра. Погибли 22 человека
Орки ударили по железнодорожной станции возле Днепра. Погибли 22 человека
24.08.2022, 21:35 5
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности