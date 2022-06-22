Италия22 июня 2022, 16:30 | Обновлено 22 июня 2022, 16:37
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Салернитана нацелилась на еще одного звездного форварда
Клуб надеется подписать Аркадиуша Милика
22 июня 2022, 16:30 | Обновлено 22 июня 2022, 16:37
661
0
«Салернитана» проявляет интерес к форварду «Марселя» Аркадиушу Милику. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Контракт Милика с «Марселем» истекает летом 2023 года, и это может упростить задачу аутсайдеру Серии А. В сезоне 2021/2022 Милик провел за «Марсель» 37 матчей во всех турнирах, в которых отличился 20 голами и 2 ассистами.
Ранее сообщалось об интересе «Салернитаны» к еще одному звездному форварду – Эдинсону Кавани.
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