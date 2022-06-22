Салернитана нацелилась на еще одного звездного форварда

«Салернитана» проявляет интерес к форварду «Марселя» Аркадиушу Милику. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Контракт Милика с «Марселем» истекает летом 2023 года, и это может упростить задачу аутсайдеру Серии А. В сезоне 2021/2022 Милик провел за «Марсель» 37 матчей во всех турнирах, в которых отличился 20 голами и 2 ассистами.

Ранее сообщалось об интересе «Салернитаны» к еще одному звездному форварду – Эдинсону Кавани.