Аутсайдер Серии А сделал щедрое предложение Кавани

Контракт Эдинсона Кавани с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце июня, и сейчас 35-летний уругвайский форвард активно занят поисками нового места работы.

На подписание Кавани нацелился аутсайдер Серии А «Салернитана». Клуб предлагает форварду 2-летний контракт с зарплатой в 2 миллиона евро в год плюс бонус в размере 200 тысяч евро за каждый забитый гол.

Ранее Кавани уже выступал в Серии А в 2007 – 2013 годах за «Палермо» и «Наполи». На форварда также претендует ряд испанских клубов.