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Италия
21 июня 2022, 22:05 | Обновлено 21 июня 2022, 22:08
372
0

Аутсайдер Серии А сделал щедрое предложение Кавани

Форвард может продолжить карьеру в «Салернитане»

21 июня 2022, 22:05 | Обновлено 21 июня 2022, 22:08
372
0
Аутсайдер Серии А сделал щедрое предложение Кавани
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдинсон Кавани

Контракт Эдинсона Кавани с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце июня, и сейчас 35-летний уругвайский форвард активно занят поисками нового места работы.

На подписание Кавани нацелился аутсайдер Серии А «Салернитана». Клуб предлагает форварду 2-летний контракт с зарплатой в 2 миллиона евро в год плюс бонус в размере 200 тысяч евро за каждый забитый гол.

Ранее Кавани уже выступал в Серии А в 2007 – 2013 годах за «Палермо» и «Наполи». На форварда также претендует ряд испанских клубов.

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Источник Sport Mediaset
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