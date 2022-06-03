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  4. Кавани пользуется спросом в чемпионате Испании
Испания
03 июня 2022, 10:17 |
54
0

Кавани пользуется спросом в чемпионате Испании

Уругвайский форвард еще может остаться в Европе

03 июня 2022, 10:17 |
54
0
Кавани пользуется спросом в чемпионате Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсоном Кавани пока не определился с местом продолжения карьеры.

Как сообщает источник, 35-летнего уругвайца готовы подписать многие испанские клубы. Кавани интересен «Атлетико», «Севилье», «Вильярреалу» и «Реалу Сосьедад».

В этом сезоне Кавани сыграл за «Ман Юнайтед» 19 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу. В конце сезона у игрока завершился контракт с МЮ.

Ранее сообщалось, что «Наполи» хочет вернуть Кавани.

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Источник Tuttomercatoweb
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