Испания03 июня 2022, 10:17 |
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Кавани пользуется спросом в чемпионате Испании
Уругвайский форвард еще может остаться в Европе
03 июня 2022, 10:17 |
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсоном Кавани пока не определился с местом продолжения карьеры.
Как сообщает источник, 35-летнего уругвайца готовы подписать многие испанские клубы. Кавани интересен «Атлетико», «Севилье», «Вильярреалу» и «Реалу Сосьедад».
В этом сезоне Кавани сыграл за «Ман Юнайтед» 19 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу. В конце сезона у игрока завершился контракт с МЮ.
Ранее сообщалось, что «Наполи» хочет вернуть Кавани.
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