Италия24 мая 2022, 14:34 | Обновлено 24 мая 2022, 14:35
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Наполи может летом вернуть Кавани
Форвард покинет «Манчестер Юнайтед»
24 мая 2022, 14:34 | Обновлено 24 мая 2022, 14:35
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Форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани покинет клуб нынешним летом на правах свободного агента.
Интерес к Кавани проявляет «Наполи». Об этом сообщает журналист Экрем Конур. 35-летний уругваец может стать заменой Виктор Осимхену, которым интересуется ряд клубов АПЛ.
Ранее Кавани уже выступал за «Наполи» в 2010 – 2013 годах. На его счету 104 гола в 137 матчах за клуб.
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