Наполи может летом вернуть Кавани

Форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани покинет клуб нынешним летом на правах свободного агента.

Интерес к Кавани проявляет «Наполи». Об этом сообщает журналист Экрем Конур. 35-летний уругваец может стать заменой Виктор Осимхену, которым интересуется ряд клубов АПЛ.

Ранее Кавани уже выступал за «Наполи» в 2010 – 2013 годах. На его счету 104 гола в 137 матчах за клуб.