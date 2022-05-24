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Италия
24 мая 2022, 14:34 | Обновлено 24 мая 2022, 14:35
171
0

Наполи может летом вернуть Кавани

Форвард покинет «Манчестер Юнайтед»

24 мая 2022, 14:34 | Обновлено 24 мая 2022, 14:35
171
0
Наполи может летом вернуть Кавани
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани покинет клуб нынешним летом на правах свободного агента.

Интерес к Кавани проявляет «Наполи». Об этом сообщает журналист Экрем Конур. 35-летний уругваец может стать заменой Виктор Осимхену, которым интересуется ряд клубов АПЛ.

Ранее Кавани уже выступал за «Наполи» в 2010 – 2013 годах. На его счету 104 гола в 137 матчах за клуб.

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Эдинсон Кавани Манчестер Юнайтед Наполи
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