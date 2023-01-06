Дарвин Нуньес: деревянная нога Ливерпуля

Первый матч в 2023 году оказался абсолютно провальным для «Ливерпуля». Команда Юргена Клоппа на выезде сенсационно уступила «Брентфорду» (1:3), а на ее уругвайского форварда Дарвина Нуньеса, который уже на 8-й минуте упустил стопроцентный момент, не сумев поразить уже фактически пустые ворота, и угодив в пытавшегося перекрыть их защитника «пчел», обрушился просто таки ураган критики.

Что там и говорить, если даже крупнейшая в мире сеть пиццерий Domino’s Pizza форменно унизила Нуньеса в социальных сетях, когда выложила пост, в котором было написано: «Извините, если мы пропустили какие-либо заказы. Мы только начали работать с этим парнем». Чтобы не было сомнений, что столь насмешливое изречение было адресовано именно Дарвину Нуньесу, к тексту прилагалось фото уругвайца, и подобных откровенно издевательских сообщений в адрес форварда «Ливерпуля» в последнее время в соцсетях настолько много, что этим уже абсолютно никого не удивишь…

От Нуньеса действительно ждали очень многого. А как может быть иначе, если летом минувшего года «Ливерпулю» пришлось раскошелиться на 80 миллионов евро, чтобы выкупить контракт уругвайца у «Бенфики»? Но если в лиссабонском клубе Дарвину удалось в сезоне-2021/22 отличиться 26 забитыми мячами в 28 матчах чемпионата Португалии, то в стане «красных» уругвайцу откровенно не хватает уверенности в своих силах, когда он оказывается перед воротами соперника.

Последний тезис – вовсе не авторская выдумка, или ярое критиканство со стороны. С этим в одном из недавних интервью прямо согласился и сам Нуньес: «Иногда я действительно чувствую себя нерешительным и неуверенным перед воротами соперников. Многие партнеры по команде советовали мне просто сохранять спокойствие».

Но раздавать советы – это одно, а вот забивать мячи в футболке одной из сильнейших команд планеты – совсем другое. Очевидно, что в «Ливерпуле» Дарвин Нуньес столкнулся с таким давлением, которое никогда ранее в карьере не ощущал. Все-таки в «Бенфике» ему было попроще справляться с ожиданиями, а после переезда на «Энфилд», да еще и за столь солидную сумму (с учетом бонусов она может и вовсе возрасти до 100 миллионов евро), на ногах уругвайца словно возникли десятикилограммовые гири, которые мешают ему показывать свой прежний уровень результативности.

Впрочем, было бы глупо огульно критиковать Нуньеса, не признавая очевидного – его вклад в игру и результаты «Ливерпуля» ныне довольно значим. Уругвайский форвард демонстрирует здоровую агрессивность на поле, великолепно перемещается в финальной трети, и почти всегда держит в напряжении защитников команды-соперницы.

Статистика также говорит в пользу того, что Нуньес является важной фигурой в атаке «Ливерпуля». По состоянию на текущий момент, Дарвин находится на пятом месте в АПЛ по общему числу ударов, нанесенных по воротам соперников (51), причем в пересчете на 90 минут уругваец и вовсе является лидером турнира по этому показателю. В среднем за матч он наносит по 4,82 удара, и это намного больше, чем у Александара Митровича из «Фулхэма» (3,96) и Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити» (3,93).

Интересно, что норвежец опережает уругвайца по количеству касаний в штрафной соперника в пересчете на 90 минут. У Холанда, который является лидером АПЛ по этому показателю, статистики насчитали 7,38 действий, в то время как у идущего вторым в этом компоненте Нуньеса – 7,18. Упоминавшийся выше Митрович с 5,13 касаниями в штрафной соперника в пересчете на 90 минут занимает лишь 9-е место.

Почему стоит привязываться именно к показателям Холанда и Митровича? Все просто – именно эти два форварда являются в настоящий момент лидерами АПЛ по показателю ожидаемых голов. У норвежца он составляет 14,09, а у серба – 11,42. Нуньес, который много бьет и активно себя ведет в штрафной соперника «настрелял» лишь на 6,95xG.

Неудивительно, что Холанд и Митрович забили намного больше Нуньеса. В активе форварда «Манчестер Сити» 21 гол, у нападающего «Фулхэма» 11 забитых мячей, а летний новобранец «Ливерпуля» может похвалиться лишь 5 голами, хотя слово «похвалиться» в этом аспекте звучит, пожалуй, чем-то сродни троллинга, как у Domino’s Pizza…

Собственно, именно реализация моментов является главным негативным фактором на старте карьеры Нуньеса в «Ливерпуле». После игры с «Брентфордом» главный тренер «красных» Юрген Клопп, отвечая на вопрос, каким образом уругвайский форвард его команды не реализовал убойный момент в начале матча, дал понять, что ожидает от своего подопечного большего: «Возможно, Нуньес и представить себе не мог, что Бен Ми (центрбек «Брентфорда» - прим. авт.) сможет спасти свою команду от неминуемого гола. Дарвину нужно показать лучшую реализацию моментов».

Getty Images/Global Images Ukraine. Дарвин Нуньес

Конечно, процесс адаптации Дарвина Нуньеса к новой команде и новому чемпионату еще далеко не завершился, а каждый форвард, который хочет добиться успеха в АПЛ, должен пройти через порой просто разрушительное давление со стороны прессы и болельщиков. Если преодолеть таковое Нуньесу не удастся, то он навсегда останется в памяти фанатов «Ливерпуля» жалким неудачником, и в последующих своих командах будет раз от раза сталкиваться с «грузом» прежних неудач. Чтобы добиться успеха на «Энфилде» уругвайцу предстоит продемонстрировать не только физическую, но еще и психологическую силу.

Пока же Дарвина Нуньеса можно смело называть «деревянной ногой» нынешнего «Ливерпуля». У уругвайца – худшая статистика реализации явных голевых моментов в АПЛ среди всех футболистов, которые с начала сезона имеют на своем счету таковых в количестве более 10. Нуньес «запорол» сразу 15 явных голевых возможностей, а забил только 5 мячей…

Да, не ошибается только тот, кто ничего не делает, но Нуньесу важно понимать, что ждать чудес от него слишком долго в «Ливерпуле» никто не будет. Здесь слишком высока ответственность за результат, и чересчур велик соблазн при случае списать все неудачи на того, кто явно выделяется не в лучшую сторону. Впрочем, великий Иан Раш также сталкивался с непростыми периодами и критикой в свой адрес, но именно этот валлиец, пройдя через огромное давление извне, стал и до сих пор остается лучшим голеадором в истории «Ливерпуля». Почему бы Нуньесу не пойти по этому же пути? По крайней мере, абсолютно все для успеха находится в его руках, а если точнее, то в ногах и голове…