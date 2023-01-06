ГРИЛИШ: «Я не представлял себе, как тяжело будет адаптироваться в Ман Сити»

Вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш прокомментировал победу над «Челси» (1:0) в матче 19-го тура Английской Премьер-лиги:

«Я уже говорил, что игра здесь сильно отличается от того, к чему я привык в «Астон Вилле». Дин Смит говорил мне искать слабое звено в защите, будь-то справа, в центре или если я хотел занять боковую линию – в «Астон Вилле» у меня всегда был перекрывающий крайний защитник.

Я пришел в «Сити», проведя всю свою жизнь в «Астон Вилле», и мне никогда не приходилось меняться. Я ко всему привык. Я не осознавал, как тяжело адаптироваться к другой команде и другому тренеру. Когда я приехал сюда, буду честен с вами, это было намного сложнее, чем я думал.

В своей голове я думал, что перейду в команду, занимающую первое место в лиге, и буду забивать много голов и отдавать результативные передачи, но все пошло не так. Все оказалось намного сложнее, многие команды стремятся играть против нас, а в «Астон Вилле» такого не было.

Я сидел на скамейке запасных, смотрел игру, наблюдал за ней и видел, что делает Фил Фоден в тех ситуациях, в которых я окажусь, если выйду. Я всегда хочу быть в старте, конечно, как каждый игрок. Я здесь уже 18 месяцев, но все еще привыкаю к этому, если честно. Мне это нравится, это отличный клуб и команда парней. Очевидно, приятно работать под руководством Пепа Гвардиолы.

Я сыгран с Риядом Марезом, и мы говорили, что хотели війти на замену, потому что игра кажется более открытой. У нас были игры в этом сезоне, например, с Эвертоном и Брентфордом недавно, где у них была пятерка защитников и они сидели в защите против нас.

Сегодня против четверки защитников мы чувствовали себя гораздо более открытыми. М мы говорили, что хотим выйти на поле. Коуч сказал Рияду идти разогреваться, но не сказал мне, поэтому я подумал: разогреюсь здесь. А через минуту Рияд сказал: «Давай, Джек, мы выходим», и я такой: «Увидимся позже».