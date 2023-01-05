Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ди Марцио ошибся. Челси предлагал Бенфике 85 миллионов евро, а не 127
Англия
05 января 2023, 10:00 | Обновлено 05 января 2023, 10:04
139
2

Ди Марцио ошибся. Челси предлагал Бенфике 85 миллионов евро, а не 127

Переговоры по этому трансферу продолжаются

05 января 2023, 10:00 | Обновлено 05 января 2023, 10:04
139
2
Ди Марцио ошибся. Челси предлагал Бенфике 85 миллионов евро, а не 127
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Фернандес

«Челси» официально предлагал «Бенфике» 85 миллионов евро за аргентинского хавбека Энцо Фернандеса, а не 127 миллионов евро, как сообщалось ранее.

Известный инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что это было окончательное предложение, сделанное «Бенфике».

Переговоры по этому трансферу продолжаются, окончательное решение не принято.

В текущем сезоне Фернандес провел в футболке португальской команды 24 матча во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

К слову, Энцо стал лучшим молодым игроком ЧМ-2022 по футболу.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал левого полузащитника Зари
Все-таки аренда. Майкон остается в Коринтиансе, стало известно насколько
Все из-за Жеваго? Ворскла потеряет первого легионера
Бенфика трансферы Челси трансферы АПЛ Энцо Фернандес Фабрицио Романо
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В кубковом матче-триллере Барселона с трудом дожала клуб 3-го дивизиона
Футбол | 05 января 2023, 00:40 1
В кубковом матче-триллере Барселона с трудом дожала клуб 3-го дивизиона
В кубковом матче-триллере Барселона с трудом дожала клуб 3-го дивизиона

«Барса» вышла в 1/8 финала Кубка, победив «Интерсити» со счетом 4:3 OT

Челси готов превзойти любое предложение Арсенала по Мудрику
Футбол | 04 января 2023, 19:44 28
Челси готов превзойти любое предложение Арсенала по Мудрику
Челси готов превзойти любое предложение Арсенала по Мудрику

Похоже, «Шахтеру» таки удастся организовать трансферный спор между топ-клубами за своего таланта

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 04.01.2023, 19:47
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Король не для королевского клуба. Почему Пеле отказался переходить в Реал
Футбол | 04.01.2023, 13:03
Король не для королевского клуба. Почему Пеле отказался переходить в Реал
Король не для королевского клуба. Почему Пеле отказался переходить в Реал
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 января
Футбол | 05.01.2023, 06:30
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 января
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 января
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
grifon.
можливо тоді за Мудрика пропонували 127? чи теж помилились?
Ответить
0
andriyars
Це не цікаво, про мудрика напишіть щось
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Названы самые высокооплачиваемые футболисты мира. Мбаппе обогнал Месси
Названы самые высокооплачиваемые футболисты мира. Мбаппе обогнал Месси
04.01.2023, 09:15 4
Футбол
ФОТО. Легендарному Михаэлю Шумахеру исполнилось 54 года
ФОТО. Легендарному Михаэлю Шумахеру исполнилось 54 года
03.01.2023, 15:30 4
Авто/мото
Евгений КАРАСЬ: «Ломаченко враждебен Украине, но это не его решение»
Евгений КАРАСЬ: «Ломаченко враждебен Украине, но это не его решение»
04.01.2023, 18:20
Бокс
Челси готов предложить 80 миллионов евро за Мудрика и космическую зарплату
Челси готов предложить 80 миллионов евро за Мудрика и космическую зарплату
04.01.2023, 15:12 38
Футбол
Последняя остановка Криштиану. Что являет собой саудовский Аль-Наср
Последняя остановка Криштиану. Что являет собой саудовский Аль-Наср
03.01.2023, 11:06 13
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
05.01.2023, 04:40
Биатлон
Хирн обнародовал план Джошуа на три боя в 2023 году
Хирн обнародовал план Джошуа на три боя в 2023 году
03.01.2023, 11:37 5
Бокс
Криштиану РОНАЛДУ – о переходе в Аль-Наср: «Я тут и ради женщин»
Криштиану РОНАЛДУ – о переходе в Аль-Наср: «Я тут и ради женщин»
03.01.2023, 19:28 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности