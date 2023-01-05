Ди Марцио ошибся. Челси предлагал Бенфике 85 миллионов евро, а не 127
Переговоры по этому трансферу продолжаются
«Челси» официально предлагал «Бенфике» 85 миллионов евро за аргентинского хавбека Энцо Фернандеса, а не 127 миллионов евро, как сообщалось ранее.
Известный инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что это было окончательное предложение, сделанное «Бенфике».
Переговоры по этому трансферу продолжаются, окончательное решение не принято.
В текущем сезоне Фернандес провел в футболке португальской команды 24 матча во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.
К слову, Энцо стал лучшим молодым игроком ЧМ-2022 по футболу.
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