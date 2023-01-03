Источник: Челси выложит за Энцо Фернандеса 127 миллионов евро

Аргентинский хавбек португальской «Бенфики» Энцо Фернандес очень близок к подписанию контракта с «Челси».



Сообщается, что переговоры между сторонами, который прошли на прошлой неделе, находятся на продвинутой стадии.



По информации источника, сумма компенсации составит 127 миллионов евро. «Челси» собирается заплатить эту сумму тремя частями (около 40 миллионов евро каждая), чтобы как можно скорее купить звезду минувшего чемпионата мира.



Тем временем «Бенфика» уже нашла замену Фернандесу – это 20-летний игрок «Расинга» Карлос Алькарас.

В текущем сезоне Фернандес провел в футболке португальской команды 24 матча во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

К слову, Энцо стал лучшим молодым игроком ЧМ-2022 по футболу.