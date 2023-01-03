Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Челси выложит за Энцо Фернандеса 127 миллионов евро
Англия
03 января 2023, 10:36 |
476
0

Источник: Челси выложит за Энцо Фернандеса 127 миллионов евро

Сделка близка к завершению

03 января 2023, 10:36 |
476
0
Источник: Челси выложит за Энцо Фернандеса 127 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Фернандес

Аргентинский хавбек португальской «Бенфики» Энцо Фернандес очень близок к подписанию контракта с «Челси».

Сообщается, что переговоры между сторонами, который прошли на прошлой неделе, находятся на продвинутой стадии.

По информации источника, сумма компенсации составит 127 миллионов евро. «Челси» собирается заплатить эту сумму тремя частями (около 40 миллионов евро каждая), чтобы как можно скорее купить звезду минувшего чемпионата мира.

Тем временем «Бенфика» уже нашла замену Фернандесу – это 20-летний игрок «Расинга» Карлос Алькарас.

В текущем сезоне Фернандес провел в футболке португальской команды 24 матча во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

К слову, Энцо стал лучшим молодым игроком ЧМ-2022 по футболу.

По теме:
Дубравка может перейти в Лестер
Милан договорился о подписании колумбийского голкипера
Минус Рыбка? Два вратаря Металлиста могут покинуть команду зимой
Бенфика трансферы Челси трансферы АПЛ Энцо Фернандес Джанлука Ди Марцио
Источник Сайт Джанлуки Ди Марцио
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Кравченко покидает Черноморец и завершает карьеру игрока
Футбол | 02 января 2023, 12:22 4
ОФИЦИАЛЬНО. Кравченко покидает Черноморец и завершает карьеру игрока
ОФИЦИАЛЬНО. Кравченко покидает Черноморец и завершает карьеру игрока

Сергей переходит на тренерскую работу

Прощание с Пеле, Арсенал дает 70 млн за Мудрика, Кравченко завершил карьеру
Футбол | 03 января 2023, 07:00 0
Прощание с Пеле, Арсенал дает 70 млн за Мудрика, Кравченко завершил карьеру
Прощание с Пеле, Арсенал дает 70 млн за Мудрика, Кравченко завершил карьеру

Главные новости за 2 января на Sport.ua

Арсенал сделал улучшенное предложение по Мудрику
Футбол | 02.01.2023, 16:30
Арсенал сделал улучшенное предложение по Мудрику
Арсенал сделал улучшенное предложение по Мудрику
Названа сумма второго предложения Арсенала по Мудрику
Футбол | 02.01.2023, 22:46
Названа сумма второго предложения Арсенала по Мудрику
Названа сумма второго предложения Арсенала по Мудрику
Аделаида. Калинина в боевом матче уступила экс-первой ракетке мира
Теннис | 03.01.2023, 09:15
Аделаида. Калинина в боевом матче уступила экс-первой ракетке мира
Аделаида. Калинина в боевом матче уступила экс-первой ракетке мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Доигрался. Поворознюк попал в базу «Миротворца». Стала известна причина
Доигрался. Поворознюк попал в базу «Миротворца». Стала известна причина
01.01.2023, 19:45 21
Война
А как же сборная? Ребров вернулся к работе с Аль-Айном
А как же сборная? Ребров вернулся к работе с Аль-Айном
02.01.2023, 19:10 5
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
02.01.2023, 07:45
Хоккей
СМИ: летом Роналду может вернуться в АПЛ
СМИ: летом Роналду может вернуться в АПЛ
02.01.2023, 21:48 7
Футбол
Мбаппе – не тот без Месси и Неймара? ПСЖ уступил конкуренту во Франции
Мбаппе – не тот без Месси и Неймара? ПСЖ уступил конкуренту во Франции
01.01.2023, 23:44 3
Футбол
400 убитых, 300 получили ранения. ВСУ отработали по базе оккупантов
400 убитых, 300 получили ранения. ВСУ отработали по базе оккупантов
02.01.2023, 08:05 4
Война
Обладатель ЗМ отказал Аль-Насру. Экс-партнер Роналду останется в Испании
Обладатель ЗМ отказал Аль-Насру. Экс-партнер Роналду останется в Испании
01.01.2023, 21:15
Футбол
Начальник штаба «Азова»: «Ломаченко – будущий «Медведчук»
Начальник штаба «Азова»: «Ломаченко – будущий «Медведчук»
01.01.2023, 23:01 21
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности