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  4. Ван Дейк рискует не сыграть в январе из-за травмы
Англия
04 января 2023, 14:18 | Обновлено 04 января 2023, 14:31
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0

Ван Дейк рискует не сыграть в январе из-за травмы

Проведенные медобследования выявили у игрока травму задней поверхности бедра

04 января 2023, 14:18 | Обновлено 04 января 2023, 14:31
130
0
Ван Дейк рискует не сыграть в январе из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

Защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк, замененный в перерыве матча 19-го тура АПЛ с «Брентфордом» (1:3), выбыл из игры на несколько недель.

Сразу после матча главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил замену Ван Дейка мерой предосторожности, однако проведенные медобследования выявили у игрока травму задней поверхности бедра.

Ван Дейк пройдет дополнительные обследования, чтобы установить сроки восстановления, однако, вероятнее всего, ему придется пропустить все январские матчи.

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Вирджил ван Дейк Ливерпуль травма
Источник Liverpool Echo
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