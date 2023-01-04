Ван Дейк рискует не сыграть в январе из-за травмы

Защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк, замененный в перерыве матча 19-го тура АПЛ с «Брентфордом» (1:3), выбыл из игры на несколько недель.

Сразу после матча главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил замену Ван Дейка мерой предосторожности, однако проведенные медобследования выявили у игрока травму задней поверхности бедра.

Ван Дейк пройдет дополнительные обследования, чтобы установить сроки восстановления, однако, вероятнее всего, ему придется пропустить все январские матчи.