Ван Дейк рискует не сыграть в январе из-за травмы
Проведенные медобследования выявили у игрока травму задней поверхности бедра
Защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк, замененный в перерыве матча 19-го тура АПЛ с «Брентфордом» (1:3), выбыл из игры на несколько недель.
Сразу после матча главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил замену Ван Дейка мерой предосторожности, однако проведенные медобследования выявили у игрока травму задней поверхности бедра.
Ван Дейк пройдет дополнительные обследования, чтобы установить сроки восстановления, однако, вероятнее всего, ему придется пропустить все январские матчи.
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