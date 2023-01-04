У Ньюкасла рекордная серия без поражений с 1995 года

В среду, 3 января, «Ньюкасл» в 19-м туре чемпионата Англии сыграл в Лондоне вничью 0:0 с «Арсеналом».

Этот результата позволил «сорокам» продлить свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 15 матчей (9 побед, 6 ничьих). В статусе представителя английской Премьер-лиги «Ньюкасл» выдал такую серию впервые с декабря 1995 года.

Команда Эдди Хау в таблице АПЛ занимает 3-е место.

Ранее наставник «Ньюкасла» высказался о вероятном переходе в команду Криштиану Роналду.