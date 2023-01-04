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Англия
04 января 2023, 11:06 | Обновлено 04 января 2023, 11:33
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0

У Ньюкасла рекордная серия без поражений с 1995 года

«Сороки» вошли в кураж

04 января 2023, 11:06 | Обновлено 04 января 2023, 11:33
120
0
У Ньюкасла рекордная серия без поражений с 1995 года
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 3 января, «Ньюкасл» в 19-м туре чемпионата Англии сыграл в Лондоне вничью 0:0 с «Арсеналом».

Этот результата позволил «сорокам» продлить свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 15 матчей (9 побед, 6 ничьих). В статусе представителя английской Премьер-лиги «Ньюкасл» выдал такую серию впервые с декабря 1995 года.

Команда Эдди Хау в таблице АПЛ занимает 3-е место.

Ранее наставник «Ньюкасла» высказался о вероятном переходе в команду Криштиану Роналду.

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Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал - Ньюкасл
Источник Opta
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