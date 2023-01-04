Англия04 января 2023, 11:06 | Обновлено 04 января 2023, 11:33
120
0
У Ньюкасла рекордная серия без поражений с 1995 года
«Сороки» вошли в кураж
04 января 2023, 11:06 | Обновлено 04 января 2023, 11:33
120
0
В среду, 3 января, «Ньюкасл» в 19-м туре чемпионата Англии сыграл в Лондоне вничью 0:0 с «Арсеналом».
Этот результата позволил «сорокам» продлить свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 15 матчей (9 побед, 6 ничьих). В статусе представителя английской Премьер-лиги «Ньюкасл» выдал такую серию впервые с декабря 1995 года.
Команда Эдди Хау в таблице АПЛ занимает 3-е место.
Ранее наставник «Ньюкасла» высказался о вероятном переходе в команду Криштиану Роналду.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 04 января 2023, 10:55 3
Украинка разгромно проиграла Астре Шарме
Футбол | 03 января 2023, 13:59 1
Футбольный эксперт уверен, что тренером нужно было назначать Юрия Гуру
Футбол | 03.01.2023, 21:47
Футбол | 03.01.2023, 19:00
Футбол | 04.01.2023, 10:48
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.01.2023, 11:37 4
03.01.2023, 21:09 4
03.01.2023, 06:41 13
03.01.2023, 15:30 2
02.01.2023, 19:10 6
03.01.2023, 07:00
03.01.2023, 11:06 13
02.01.2023, 11:50 12