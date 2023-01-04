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Англия
04 января 2023, 10:25 | Обновлено 04 января 2023, 10:27
472
0

Наставник Ньюкасла опроверг вероятность появления в команде Роналду

Эдди Хау заявил о слухах

04 января 2023, 10:25 | Обновлено 04 января 2023, 10:27
472
0
Наставник Ньюкасла опроверг вероятность появления в команде Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал вести о том, что по завершении нынешнего сезона португальский нападающий Криштиану Роналду может пополнить ряды его подопечных. Ранее сообщалось, что 37-летний форвард может перейти в «Ньюкасл» на правах аренды, если английский клуб пробьется в Лигу чемпионов.

«Мы желаем Криштиану удачи в его новом путешествии, в этих слухах нет никакой правды», – заявил Хау.

Как известно, в среду, 3 января, Криштиану Роналду был официально представлен в качестве игрока клуба «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

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Эдди Хау Криштиану Роналду чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ньюкасл
Источник Sky Sports
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