Наставник Ньюкасла опроверг вероятность появления в команде Роналду

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал вести о том, что по завершении нынешнего сезона португальский нападающий Криштиану Роналду может пополнить ряды его подопечных. Ранее сообщалось, что 37-летний форвард может перейти в «Ньюкасл» на правах аренды, если английский клуб пробьется в Лигу чемпионов.

«Мы желаем Криштиану удачи в его новом путешествии, в этих слухах нет никакой правды», – заявил Хау.

Как известно, в среду, 3 января, Криштиану Роналду был официально представлен в качестве игрока клуба «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.