Наставник Ньюкасла опроверг вероятность появления в команде Роналду
Эдди Хау заявил о слухах
Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал вести о том, что по завершении нынешнего сезона португальский нападающий Криштиану Роналду может пополнить ряды его подопечных. Ранее сообщалось, что 37-летний форвард может перейти в «Ньюкасл» на правах аренды, если английский клуб пробьется в Лигу чемпионов.
«Мы желаем Криштиану удачи в его новом путешествии, в этих слухах нет никакой правды», – заявил Хау.
Как известно, в среду, 3 января, Криштиану Роналду был официально представлен в качестве игрока клуба «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.
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