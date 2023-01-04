ВИДЕО. Будет чемпионство? Экс-игрок Динамо принес команде победу в Греции

Экс-игрок киевского «Динамо» Беньямин Вербич, который сейчас выступает за «Панатинаикос», в матче 16-го тура чемпионата Греции по футболу против «Левадиакоса», забил единственный гол в игре и принес своей команде победу.

29-летний представитель Словении отличился на 35-й минуте игры.

Отметим, что эта победа помогла «Панатинаикосу» закрепиться на первом месте в таблице чемпионата. Сейчас в активе команды 42 очка после 16 туров и отрыв в 7 пунктов от ближайшего преследователя АЕКа.

К слову, Беньямин Вербич выступал за киевское «Динамо» с 2018 по 2022 год. За это время провел за команду 121 матч, забил 37 голов и сделал 12 ассистов. С «Динамо» завоевал пять трофеев – чемпионат, 2 Кубка и 2 Суперкубка Украины. Летом 2022 года он перебрался в Грецию.