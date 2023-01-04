В среду, 4 января, в Ла-Специи на поле арены «Альберто Пико», вместимостью 11 466 зрителей, состоится матч 16-го тура итальянской Серии А, в котором «Специя» украинского полузащитника Виктора Коваленко сыграет с «Аталантой», цвета которой защищает украинец Руслан Малиновский. Стартовый свисток в матче прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Специя

Команда Лука Готти в турнирной таблице чемпионата Италии занимает 17-е место. Она в 15 матчах набрала 13 очков – 3 победы, 4 ничьи, 8 поражений. Ниже «Специи» в итальянской иерархии сейчас находятся только три аутсайдера – «Кремонезе», «Сампдория» и «Верона».

На данный момент Коваленко и Ко идут на серии из двух матчей без поражений. До паузы в Серии А на чемпионат мира в Катаре они сыграли дома вничью 1:1 с «Удинезе», а затем на выезде обыграли «Верону» со счетом 2:1. До этого у «Специи» была череда из семи матчей без побед – 2 ничьи, 5 поражений.

По показателям на своем поле нынче в чемпионате Италии «Специя» занимает 16 позицию, имея в активе 10 домашних очков после 7 матчей – 2 победы, 4 ничьих, 1 поражение. В трех последних поединках на «Альберто Пико» «орлята» не смогли победить – 2 ничьи, 1 поражение.

Аталанта

Подопечные Джан Пьеро Гасперини в таблице Серии А располагаются на 6-й позиции. Малиновский со товарищи набрали в 15 сыгранных поединках 27 очков – 8 побед, 3 ничьи, 4 поражения.

Четыре неудачи, которые сейчас имеются у «Аталанты», пришлись на пять ее последних матчей. А перед паузой в сезоне на ЧМ-2022 она потерпела сразу три поражения подряд – «Наполи» (1:2 дома), «Лечче» (2:1 в гостях) и «Интер» (2:3 на своем поле).

Если брать в расчет исключительно очки, набранные на выезде, то сейчас «Аталанта» в Серии А занимает 3-е место. Она в 7 гостевых встречах набрала 16 очков – 5 побед, 1 ничья, 1 поражение. Неудача имела место в последней игре на выезде с «Лечче» (1:2).

Ориентировочные составы

Специя: Драговски – Ампаду, Кивьор, Николау, Хольм, Бурабия, Экдаль, Бастони, Мутинью, Верде, Нзола.

Аталанта: Муссо – Толой, Паломино, Скальвини, Мехле, де Рон, Эдерсон, Руджери, Копмейнерс, Сапата, Лукман.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке гости смогут показать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.70 по линии Parimatch.

4 января, среда