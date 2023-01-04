Яркая ничья Специи и Аталанты, Малиновский и Коваленко вышли на поле
Малиновский и Коваленко вышли на поле в конце встречи
«Аталанта» в своем первом матче 2023 года поехала на выезд к аутсайдеру «Специи», однако результат наверняка не сильно порадовал поклонников бергамской команды.
Аутсайдер «Специя», выигрывая 2:0, упустил преимущество - игра завершилась вничью 2:2, а второй гол гости забили в компенсированное время.
Украинцы Виктор Коваленко и Руслан Малиновский вышли на поле в конце встречи. Коваленко появился на 78-й минуте, а Малиновский - на 82-й.
Чемпионат Италии. 16-й тур
Специя - Аталанта 2:2
Голы: Гуаси, 8, Нзола, 31 - Хойлунд, 78, Пашалич, 90+3
Специя: Зут (Зовко, 17), Амиан, Кивиор, Николау, Хольм, Баурабиа, Ампаду (Экдаль, 78), Бастони (Коваленко, 78), Река (Моутиньо, 67), Нзола (Мальдини, 67), Гуаси
Аталанта: Спортьелло, Мейле, Толой, Паломино, Скалвини (Малиновский, 82), Руджери, Эдерсон (Пашалич, 57), де Роон, Коопмайнерс, Лукман (Муриэль, 57), Сапата (Хойлунд, 29)
Торино - Верона 1:1
Голы: Миранчук, 64 - Джурич, 45
События матча
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