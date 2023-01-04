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Чемпионат Италии
Специя
04.01.2023, FT 2 : 2
Аталанта
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Италия
04 января 2023, 17:31 | Обновлено 04 января 2023, 17:59
1404
1

Яркая ничья Специи и Аталанты, Малиновский и Коваленко вышли на поле

Малиновский и Коваленко вышли на поле в конце встречи

04 января 2023, 17:31 | Обновлено 04 января 2023, 17:59
1404
1
Яркая ничья Специи и Аталанты, Малиновский и Коваленко вышли на поле
Getty Images/Global Images Ukraine

«Аталанта» в своем первом матче 2023 года поехала на выезд к аутсайдеру «Специи», однако результат наверняка не сильно порадовал поклонников бергамской команды.

Аутсайдер «Специя», выигрывая 2:0, упустил преимущество - игра завершилась вничью 2:2, а второй гол гости забили в компенсированное время.

Украинцы Виктор Коваленко и Руслан Малиновский вышли на поле в конце встречи. Коваленко появился на 78-й минуте, а Малиновский - на 82-й.

Чемпионат Италии. 16-й тур

Специя - Аталанта 2:2
Голы: Гуаси, 8, Нзола, 31 - Хойлунд, 78, Пашалич, 90+3

Специя: Зут (Зовко, 17), Амиан, Кивиор, Николау, Хольм, Баурабиа, Ампаду (Экдаль, 78), Бастони (Коваленко, 78), Река (Моутиньо, 67), Нзола (Мальдини, 67), Гуаси

Аталанта: Спортьелло, Мейле, Толой, Паломино, Скалвини (Малиновский, 82), Руджери, Эдерсон (Пашалич, 57), де Роон, Коопмайнерс, Лукман (Муриэль, 57), Сапата (Хойлунд, 29)

Торино - Верона 1:1
Голы: Миранчук, 64 - Джурич, 45

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Аталанта).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Rasmus Hojlund (Аталанта).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Мбала Нзола (Специя).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Эммануэль Гьяси (Специя).
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Аталанта Специя чемпионат Италии по футболу Виктор Коваленко Руслан Малиновский
Источник Sport.ua
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Было бы обидно, если бы один украинец выиграл, а второй проиграл
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