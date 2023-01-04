Яркая ничья Специи и Аталанты, Малиновский и Коваленко вышли на поле

«Аталанта» в своем первом матче 2023 года поехала на выезд к аутсайдеру «Специи», однако результат наверняка не сильно порадовал поклонников бергамской команды.

Аутсайдер «Специя», выигрывая 2:0, упустил преимущество - игра завершилась вничью 2:2, а второй гол гости забили в компенсированное время.

Украинцы Виктор Коваленко и Руслан Малиновский вышли на поле в конце встречи. Коваленко появился на 78-й минуте, а Малиновский - на 82-й.

Чемпионат Италии. 16-й тур

Специя - Аталанта 2:2

Голы: Гуаси, 8, Нзола, 31 - Хойлунд, 78, Пашалич, 90+3

Специя: Зут (Зовко, 17), Амиан, Кивиор, Николау, Хольм, Баурабиа, Ампаду (Экдаль, 78), Бастони (Коваленко, 78), Река (Моутиньо, 67), Нзола (Мальдини, 67), Гуаси

Аталанта: Спортьелло, Мейле, Толой, Паломино, Скалвини (Малиновский, 82), Руджери, Эдерсон (Пашалич, 57), де Роон, Коопмайнерс, Лукман (Муриэль, 57), Сапата (Хойлунд, 29)

Торино - Верона 1:1

Голы: Миранчук, 64 - Джурич, 45