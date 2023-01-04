Кубок Испании
03.01.2023, FT 0 : 1
Испания04 января 2023, 05:20 | Обновлено 04 января 2023, 05:34
208
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Касереньо – Реал – 0:1. Сухой матч Лунина, мяч Родриго. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка Испании
04 января 2023, 05:20 | Обновлено 04 января 2023, 05:34
208
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Украинский голкипер Андрей Лунин сыграл на ноль в матче «Реала» в 1/16 финала Кубка Испании.
3 января мадридский клуб в гостях встречался с «Касереньо», клубом 4-го дивизиона, и одержал минимальную победу (1:0)
Единственный гол для галактикос забил Родриго на 69-й минуте.
Кубок Испании
1/16 финала, 4 января
Касереньо – Реал Мадрид – 0:1
Гол: Родриго, 69.
Видео гола и обзор матча
События матча
69’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
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