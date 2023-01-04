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  4. Касереньо – Реал – 0:1. Сухой матч Лунина, мяч Родриго. Видео гола и обзор
Кубок Испании
Касереньо
03.01.2023, FT 0 : 1
Реал Мадрид
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Испания
04 января 2023, 05:20 | Обновлено 04 января 2023, 05:34
208
0

Касереньо – Реал – 0:1. Сухой матч Лунина, мяч Родриго. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка Испании

04 января 2023, 05:20 | Обновлено 04 января 2023, 05:34
208
0
Касереньо – Реал – 0:1. Сухой матч Лунина, мяч Родриго. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский голкипер Андрей Лунин сыграл на ноль в матче «Реала» в 1/16 финала Кубка Испании.

3 января мадридский клуб в гостях встречался с «Касереньо», клубом 4-го дивизиона, и одержал минимальную победу (1:0)

Единственный гол для галактикос забил Родриго на 69-й минуте.

Кубок Испании

1/16 финала, 4 января

Касереньо – Реал Мадрид – 0:1

Гол: Родриго, 69.

Видео гола и обзор матча

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
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Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Андрей Лунин Родриго Гоес Касереньо видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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