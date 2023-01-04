Украинский голкипер Андрей Лунин сыграл на ноль в матче «Реала» в 1/16 финала Кубка Испании.

3 января мадридский клуб в гостях встречался с «Касереньо», клубом 4-го дивизиона, и одержал минимальную победу (1:0)

Единственный гол для галактикос забил Родриго на 69-й минуте.

Кубок Испании

1/16 финала, 4 января

Касереньо – Реал Мадрид – 0:1

Гол: Родриго, 69.

Видео гола и обзор матча