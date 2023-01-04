Англия04 января 2023, 04:39 | Обновлено 04 января 2023, 04:49
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Лестер – Фулхэм – 0:1. Победный мяч Митровича. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 19-го тура Английской Премьер-лиги
04 января 2023, 04:39 | Обновлено 04 января 2023, 04:49
12
0
В матче 19-го тура АПЛ «Лестер» потерпел минимальное поражение от «Фулхэма» (0:1).
АПЛ. 19-й тур
Лестер – Фулхэм – 0:1
Гол: Митрович, 17
Видео гола и обзор матча
События матча
17’
ГОЛ ! Мяч забил Александар Митрович (Фулхэм).
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