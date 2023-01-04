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Чемпионат Англии
Лестер
03.01.2023, FT 0 : 1
Фулхэм
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Англия
04 января 2023, 04:39 | Обновлено 04 января 2023, 04:49
12
0

Лестер – Фулхэм – 0:1. Победный мяч Митровича. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 19-го тура Английской Премьер-лиги

04 января 2023, 04:39 | Обновлено 04 января 2023, 04:49
12
0
Лестер – Фулхэм – 0:1. Победный мяч Митровича. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 19-го тура АПЛ «Лестер» потерпел минимальное поражение от «Фулхэма» (0:1).

АПЛ. 19-й тур

Лестер – Фулхэм – 0:1

Гол: Митрович, 17

Видео гола и обзор матча

События матча

17’
ГОЛ ! Мяч забил Александар Митрович (Фулхэм).
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Источник Sport.ua
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