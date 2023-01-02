Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лестер - Фулхэм. Прогноз и анонс на матч
Англия
02 января 2023, 12:15 | Обновлено 02 января 2023, 13:49
44
0

Лестер - Фулхэм. Прогноз и анонс на матч

Матч чемпионата Англии

02 января 2023, 12:15 | Обновлено 02 января 2023, 13:49
44
0
Лестер - Фулхэм. Прогноз и анонс на матч

3 января на «Кинг Пауэр» пройдет матч 19-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Лестер» встретится с «Фулхэмом». Старт поединка запланирован на 20:45 по европейскому времени.

«Лестер»

Клуб явно в этом сезоне уже не замахнется на что-то значительное. Нет, конечно, еще остается как минимум Кубок Лиги. Там недавно было обыграно очередного противника (благо, жребий подкинул слабый «МК Донс») и достигнуто четвертьфинала. Но в АПЛ «лисы» скатились до уровня середняка - а ведь еще в прошлом календарном году всерьез боролись за «лигочемпионовское» 4-е место. Впрочем, смотря с чем сравнивать. Этот чемпионат начался с утраченного преимущества в 2 мяча и серии поражений. И только потом, в октябре-ноябре, Брендан Роджерс исправил ситуацию. Зимой, после кубкового успеха, «Лестер» ничего не показал дома с «Ньюкаслом», пропустив трижды уже к 32-й минуте. Потом североирландский менеджер со своими нынешними подопечными вернулся на «Энфилд». И неплохо смотрелся на фоне «Ливерпуля», но сложно рассчитывать на очки, пропуская 2 автогола за какие-то 7 минут.

«Фулхэм»

Команда в последние годы была стабильна в том плане, что постоянно чередовала дивизионы. Так что то, что этот «футбольный лифт» и при Марку Силве был фактически вне конкуренции в Чемпионшипе 2021/2022, никого особенно не удивило. По-настоящему свой уровень как тренера португалец должен был проявить сейчас, уже в Премьер-Лиге. И промежуточные результаты его «коттеджеров» впечатляют. Очки начали набираться со стартовых туров, что позволяет Митровичу и компании уверенно держаться в середине таблицы. Декабрь и вовсе в АПЛ начали выездным разгромом над старожилом лиги, «Кристал Пэлас». А потом еще и с «Саутгемптоном» взяли максимум, оформив 2-1 голом на 88-й минуте.

Статистика личных встреч

Стороны примерно поровну раз побеждали друг друга. Вот и в сезоне 2020/2021 они по разу выиграли, причем на выезде.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом играющий дома «Лестер». Но «Фулхэм» сейчас хорош, так что можно ставить на «больше 2,5 голов» с коэффициентом - 1,76 от Parimatch.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Манчестер Юнайтед - Борнмут. Прогноз и анонс на матч
Брентфорд – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ланс – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Евгений КОНОПЛЯНКА: «Сборная Украины - болезненная тема, но пока тишина»
Футбол | 02 января 2023, 10:38 3
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Сборная Украины - болезненная тема, но пока тишина»
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Сборная Украины - болезненная тема, но пока тишина»

Полузащитник еще мечтает сыграть за национальную команду

Обладатель ЗМ отказал Аль-Насру. Экс-партнер Роналду останется в Испании
Футбол | 01 января 2023, 21:15 0
Обладатель ЗМ отказал Аль-Насру. Экс-партнер Роналду останется в Испании
Обладатель ЗМ отказал Аль-Насру. Экс-партнер Роналду останется в Испании

Лука Модрич продолжит играть за «Реал» Мадрид

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 02.01.2023, 07:45
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Доигрался. Поворознюк попал в базу «Миротворца». Стала известна причина
Война | 01.01.2023, 19:45
Доигрался. Поворознюк попал в базу «Миротворца». Стала известна причина
Доигрался. Поворознюк попал в базу «Миротворца». Стала известна причина
ВИДЕО. Мудрик и Арсенал, Модрич не хочет в Азию, ставим на Арсенал
Футбол | 02.01.2023, 12:42
ВИДЕО. Мудрик и Арсенал, Модрич не хочет в Азию, ставим на Арсенал
ВИДЕО. Мудрик и Арсенал, Модрич не хочет в Азию, ставим на Арсенал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна зарплата Роналду в Аль-Насре
Стала известна зарплата Роналду в Аль-Насре
31.12.2022, 11:23 14
Футбол
Румынский клуб расторг контракт с украинцем, назвавшим русских миролюбивыми
Румынский клуб расторг контракт с украинцем, назвавшим русских миролюбивыми
01.01.2023, 12:17 9
Футбол
Роналду отобрал у него номер. Легионеру Аль-Насра придется покинуть клуб
Роналду отобрал у него номер. Легионеру Аль-Насра придется покинуть клуб
01.01.2023, 21:39 1
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились все четвертьфинальные пары
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились все четвертьфинальные пары
01.01.2023, 04:10 1
Хоккей
Фэйлы 2022 года. 8 историй, которыми украинский спорт не может гордиться
Фэйлы 2022 года. 8 историй, которыми украинский спорт не может гордиться
01.01.2023, 13:50 6
Другие виды
СТАХОВСКИЙ – Ломе: «Боже тебя храни, чтобы я тебя не встретил с оружием»
СТАХОВСКИЙ – Ломе: «Боже тебя храни, чтобы я тебя не встретил с оружием»
01.01.2023, 09:12 18
Теннис
100-летняя мать Пеле не знает о смерти сына
100-летняя мать Пеле не знает о смерти сына
31.12.2022, 11:55
Футбол
Начальник штаба «Азова»: «Ломаченко – будущий «Медведчук»
Начальник штаба «Азова»: «Ломаченко – будущий «Медведчук»
01.01.2023, 23:01 21
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности