Лестер - Фулхэм. Прогноз и анонс на матч

3 января на «Кинг Пауэр» пройдет матч 19-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Лестер» встретится с «Фулхэмом». Старт поединка запланирован на 20:45 по европейскому времени.

«Лестер»

Клуб явно в этом сезоне уже не замахнется на что-то значительное. Нет, конечно, еще остается как минимум Кубок Лиги. Там недавно было обыграно очередного противника (благо, жребий подкинул слабый «МК Донс») и достигнуто четвертьфинала. Но в АПЛ «лисы» скатились до уровня середняка - а ведь еще в прошлом календарном году всерьез боролись за «лигочемпионовское» 4-е место. Впрочем, смотря с чем сравнивать. Этот чемпионат начался с утраченного преимущества в 2 мяча и серии поражений. И только потом, в октябре-ноябре, Брендан Роджерс исправил ситуацию. Зимой, после кубкового успеха, «Лестер» ничего не показал дома с «Ньюкаслом», пропустив трижды уже к 32-й минуте. Потом североирландский менеджер со своими нынешними подопечными вернулся на «Энфилд». И неплохо смотрелся на фоне «Ливерпуля», но сложно рассчитывать на очки, пропуская 2 автогола за какие-то 7 минут.

«Фулхэм»

Команда в последние годы была стабильна в том плане, что постоянно чередовала дивизионы. Так что то, что этот «футбольный лифт» и при Марку Силве был фактически вне конкуренции в Чемпионшипе 2021/2022, никого особенно не удивило. По-настоящему свой уровень как тренера португалец должен был проявить сейчас, уже в Премьер-Лиге. И промежуточные результаты его «коттеджеров» впечатляют. Очки начали набираться со стартовых туров, что позволяет Митровичу и компании уверенно держаться в середине таблицы. Декабрь и вовсе в АПЛ начали выездным разгромом над старожилом лиги, «Кристал Пэлас». А потом еще и с «Саутгемптоном» взяли максимум, оформив 2-1 голом на 88-й минуте.

Статистика личных встреч

Стороны примерно поровну раз побеждали друг друга. Вот и в сезоне 2020/2021 они по разу выиграли, причем на выезде.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом играющий дома «Лестер». Но «Фулхэм» сейчас хорош, так что можно ставить на «больше 2,5 голов» с коэффициентом - 1,76 от Parimatch.