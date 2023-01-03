ВИДЕО. Пора менять вид спорта? Мудрик играет в теннис по учебникам Федерера

21-летний вингер украинского футбольного клуба «Шахтер» Донецк Михаил Мудрик опубликовал видео в своем Instagram, где он играет в теннис.

Интересно, что повязка на голове у Михаила очень похожа на ту, которую в молодости надевал легендарный теннисист Роджер Федерер, да и стиль игры справа у футболиста такой же, как и у Федерара – одноручный бэкхенд.

К слову, ранее фанаты вычислили, что Мудрик уже находится в Англии.