Украина. Премьер лига03 января 2023, 20:48 | Обновлено 03 января 2023, 20:58
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ВИДЕО. Пора менять вид спорта? Мудрик играет в теннис по учебникам Федерера
Вингер донецкого «Шахтера» тренируется на теннисных кортах
03 января 2023, 20:48 | Обновлено 03 января 2023, 20:58
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21-летний вингер украинского футбольного клуба «Шахтер» Донецк Михаил Мудрик опубликовал видео в своем Instagram, где он играет в теннис.
Интересно, что повязка на голове у Михаила очень похожа на ту, которую в молодости надевал легендарный теннисист Роджер Федерер, да и стиль игры справа у футболиста такой же, как и у Федерара – одноручный бэкхенд.
К слову, ранее фанаты вычислили, что Мудрик уже находится в Англии.
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Арсенал покупает Мудрика, чтобы выиграть АПЛ. От Мудрика ждут того, что показывает Холанд в МанСити. Мудрик должен это давление воспринимать, как вызов - задачу, которую ему нужно решить! Мудрику нужно соревноваться с Холандом по голам! Скорость Мудрика дает ему возможности в выигрыше времени над другими игроками. Мудрик опережает, как Флешь. И очень важно видеть все поле!
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