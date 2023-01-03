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Украина. Премьер лига
03 января 2023, 20:48 | Обновлено 03 января 2023, 20:58
319
1

ВИДЕО. Пора менять вид спорта? Мудрик играет в теннис по учебникам Федерера

Вингер донецкого «Шахтера» тренируется на теннисных кортах

03 января 2023, 20:48 | Обновлено 03 января 2023, 20:58
319
1
ВИДЕО. Пора менять вид спорта? Мудрик играет в теннис по учебникам Федерера
Instagram. Михаил Мудрик

21-летний вингер украинского футбольного клуба «Шахтер» Донецк Михаил Мудрик опубликовал видео в своем Instagram, где он играет в теннис.

Интересно, что повязка на голове у Михаила очень похожа на ту, которую в молодости надевал легендарный теннисист Роджер Федерер, да и стиль игры справа у футболиста такой же, как и у Федерара – одноручный бэкхенд.

К слову, ранее фанаты вычислили, что Мудрик уже находится в Англии.

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видео Роджер Федерер тренировка Михаил Мудрик lifestyle
Источник Sport.ua
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DmitrySviridon
Арсенал покупает Мудрика, чтобы выиграть АПЛ. От Мудрика ждут того, что показывает Холанд в МанСити. Мудрик должен это давление воспринимать, как вызов - задачу, которую ему нужно решить! Мудрику нужно соревноваться с Холандом по голам! Скорость Мудрика дает ему возможности в выигрыше времени над другими игроками. Мудрик опережает, как Флешь. И очень важно видеть все поле!
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