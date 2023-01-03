ФОТО. Роналду прошел медосмотр в Аль-Насре

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду прибыл в Саудовскую Аравию и прошел медосмотр в «Аль-Насре». Об этом сообщил сам игрок у себя в Инстаграме.

Официальная презентация Роналду в качестве игрока «Аль-Насра» также запланирована на сегодня, 3 января. Он начнется в 18:00 по Киеву и пройдет на домашнем стадионе «Аль-Насра», «Мрсул Парк».