Джейми КАРРАГЕР: «В обороне Ливерпуля полный хаос»

Легендарный экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал команду после поражения 1:3 от «Брентфорда»:

«Я не наблюдал за командой Клоппа большую часть этого сезона, но сейчас эта команда не может справиться с давлением соперника.

Напоминает мне «Арсенал» Венгера, который превратился из мощной и энергичной команды в техничную. В обороне это полный хаос».

На данный момент «Ливерпуль» идет лишь шестым в турнирной таблице АПЛ.