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  4. Джейми КАРРАГЕР: «В обороне Ливерпуля полный хаос»
Англия
03 января 2023, 13:57 |
81
0

Джейми КАРРАГЕР: «В обороне Ливерпуля полный хаос»

Легендарный защитник – о неудачах своего бывшего клуба

03 января 2023, 13:57 |
81
0
Джейми КАРРАГЕР: «В обороне Ливерпуля полный хаос»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Каррагер

Легендарный экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал команду после поражения 1:3 от «Брентфорда»:

«Я не наблюдал за командой Клоппа большую часть этого сезона, но сейчас эта команда не может справиться с давлением соперника.

Напоминает мне «Арсенал» Венгера, который превратился из мощной и энергичной команды в техничную. В обороне это полный хаос».

На данный момент «Ливерпуль» идет лишь шестым в турнирной таблице АПЛ.

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Джейми Каррагер Ливерпуль Английская Премьер-лига
Источник Twitter
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