Англия03 января 2023, 13:57 |
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Джейми КАРРАГЕР: «В обороне Ливерпуля полный хаос»
Легендарный защитник – о неудачах своего бывшего клуба
03 января 2023, 13:57 |
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Легендарный экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал команду после поражения 1:3 от «Брентфорда»:
«Я не наблюдал за командой Клоппа большую часть этого сезона, но сейчас эта команда не может справиться с давлением соперника.
Напоминает мне «Арсенал» Венгера, который превратился из мощной и энергичной команды в техничную. В обороне это полный хаос».
На данный момент «Ливерпуль» идет лишь шестым в турнирной таблице АПЛ.
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