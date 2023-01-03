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Италия
03 января 2023, 12:43 |
374
0

Интер отпустит защитника свободным агентом

Стефан Де Врей покинет команду

03 января 2023, 12:43 |
374
0
Интер отпустит защитника свободным агентом
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефан Де Врей

Нидерландский защитник Стефан Де Врей покинет «Интер» в конце сезона. Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Контракт Де Врея с «Интером» истекает в конце текущего сезона. Работа над новым соглашением не ведется.

Де Врей выступает за «Интер» с лета 2018 года. 30-летний нидерландец переходил из «Лацио» также на правах свободного агента.

Ранее сообщалось об интересе к Де Врею со стороны «Тоттенхэма» и «Атлетико» Мадрид.

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Источник Сайт Джанлуки Ди Марцио
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