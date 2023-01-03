Интер отпустит защитника свободным агентом

Нидерландский защитник Стефан Де Врей покинет «Интер» в конце сезона. Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Контракт Де Врея с «Интером» истекает в конце текущего сезона. Работа над новым соглашением не ведется.

Де Врей выступает за «Интер» с лета 2018 года. 30-летний нидерландец переходил из «Лацио» также на правах свободного агента.

Ранее сообщалось об интересе к Де Врею со стороны «Тоттенхэма» и «Атлетико» Мадрид.