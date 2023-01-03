Италия03 января 2023, 12:43 |
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Интер отпустит защитника свободным агентом
Стефан Де Врей покинет команду
03 января 2023, 12:43 |
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Нидерландский защитник Стефан Де Врей покинет «Интер» в конце сезона. Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.
Контракт Де Врея с «Интером» истекает в конце текущего сезона. Работа над новым соглашением не ведется.
Де Врей выступает за «Интер» с лета 2018 года. 30-летний нидерландец переходил из «Лацио» также на правах свободного агента.
Ранее сообщалось об интересе к Де Врею со стороны «Тоттенхэма» и «Атлетико» Мадрид.
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