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Англия
28 декабря 2022, 10:10 | Обновлено 28 декабря 2022, 10:16
205
0

Де Врей заинтересовал Тоттенхэм и Атлетико

«Шпоры» и «матрасники» намерены побороться за нидерландского защитника летом

28 декабря 2022, 10:10 | Обновлено 28 декабря 2022, 10:16
205
0
Де Врей заинтересовал Тоттенхэм и Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефан Де Врей

Защитник «Интера» Стефан Де Врей может покинуть Италию и перебраться в английский или испанский чемпионат. Футболист попал в сферу интересов «Тоттенхэма» и «Атлетико».

«Шпоры» и «матрасники» намерены побороться за нидерландца летом, когда истечет его контракт. Соглашение действует до конца сезона-2022/23.

«Интер» в свою очередь дорожит 30-летним футболистом и хочет продлить с ним контракт. В этом сезоне Де Врей принял участие в 12 матчах и забил 1 гол.

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Источник Voetbal International
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