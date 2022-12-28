Де Врей заинтересовал Тоттенхэм и Атлетико

Защитник «Интера» Стефан Де Врей может покинуть Италию и перебраться в английский или испанский чемпионат. Футболист попал в сферу интересов «Тоттенхэма» и «Атлетико».

«Шпоры» и «матрасники» намерены побороться за нидерландца летом, когда истечет его контракт. Соглашение действует до конца сезона-2022/23.

«Интер» в свою очередь дорожит 30-летним футболистом и хочет продлить с ним контракт. В этом сезоне Де Врей принял участие в 12 матчах и забил 1 гол.