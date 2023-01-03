Англия03 января 2023, 10:50 | Обновлено 03 января 2023, 10:56
62
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Эндрю РОБЕРТСОН: «Мы часто говорим о стабильности, но ее у нас нет»
Защитник «Ливерпуля» – о поражении от «Брентфорда»
03 января 2023, 10:50 | Обновлено 03 января 2023, 10:56
62
1
Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал поражение от «Брентфорда» (1:3) в матче 18-го тура АПЛ.
«Мы показали себя не лучшим образом перед болельщиками. Мы часто говорим о стабильности, но сейчас у нас ее нет.
Мы делаем шаг вперед, а затем делаем его назад, а в таком темпе вернуться на вершину турнирной таблицы невозможно», - сказал Робертсон.
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