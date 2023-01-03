Ренн с трудом одолел Ниццу в Лиге 1

В понедельник, 2 января, в матче 17-го тура французского чемпионата тет-а-тет сошлись «Ренн» и «Ницца».

Со счетом 2:1 победу в поединке одержал «Ренн», с которым, напомним, донецкому «Шахтеру» предстоит в феврале выяснить отношения в первом раунде плей-офф Лиги Европы (16 и 23 февраля). Будущие оппоненты «горняков» сломили «Ниццу» благодаря позднему голу в исполнении Бурижо.

В таблице Лиги 1 «Ренн» занимает 4 место с 34 очками, у «Ниццы» 11-я позиция и 21 пункт.

Чемпионат Франции. 17-й тур

Ренн – Ницца – 2:1

Голы: Террье, 5 (1:0). Баркли, 21 (1:1). Бурижо, 89 (2:1).