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Ренн
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Франция
03 января 2023, 00:06 | Обновлено 03 января 2023, 01:03
63
0

Ренн с трудом одолел Ниццу в Лиге 1

Будущий соперник «Шахтера» проявил рвение до победного

03 января 2023, 00:06 | Обновлено 03 января 2023, 01:03
63
0
Ренн с трудом одолел Ниццу в Лиге 1
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 2 января, в матче 17-го тура французского чемпионата тет-а-тет сошлись «Ренн» и «Ницца».

Со счетом 2:1 победу в поединке одержал «Ренн», с которым, напомним, донецкому «Шахтеру» предстоит в феврале выяснить отношения в первом раунде плей-офф Лиги Европы (16 и 23 февраля). Будущие оппоненты «горняков» сломили «Ниццу» благодаря позднему голу в исполнении Бурижо.

В таблице Лиги 1 «Ренн» занимает 4 место с 34 очками, у «Ниццы» 11-я позиция и 21 пункт.

Чемпионат Франции. 17-й тур

Ренн – Ницца – 2:1

Голы: Террье, 5 (1:0). Баркли, 21 (1:1). Бурижо, 89 (2:1).

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Ренн Ницца Лига 1 чемпионат Франции по футболу
Источник Sport.ua
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