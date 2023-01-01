Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ренн - Ницца. Прогноз и анонс на матч
Франция
01 января 2023, 10:56 | Обновлено 01 января 2023, 11:37
8
0

Ренн - Ницца. Прогноз и анонс на матч

Матч чемпионата Франции

01 января 2023, 10:56 | Обновлено 01 января 2023, 11:37
8
0
Ренн - Ницца. Прогноз и анонс на матч

2 января на «Стад де ла Рут де Лорьян» пройдет матч 17-го тура Лиги 1 Франции, в котором «Ренн» встретится с «Ниццей». Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

«Ренн»

Команда в последние годы смогла добиваться неплохих результатов. Прежде всего, нужно отметить завоевание Кубка-2019, а через год выдали максимальный результат в Лиге 1 - 3-е место. В прошлом розыгрыше почти получилось повторить: «красно-черные» закончили на 4-й позиции. Сейчас, несмотря на участие в Лиге Европы, клуб снова достаточно неплох на внутренней арене. Подопечные Брюно Женезьо крайне редко уступают, и победили в большинстве поединков. Было важно понять, не потерян ли кураж из-за длительной вынужденной паузы. Первый блин вышел комом: «Реймсу» уступили на выезде 1-3.

«Ницца»

Клуб хотел бы выйти на тот уровень, на котором сейчас пребывает ее следующий противник. Очевидно, что на «Альянц Ривьере» сейчас достаточно неплохое финансирование, примечательно, что сюда перешли такие игроки летом, как Шмайхель, Пепе, Баркли. Но, с другой стороны, и разговоры о том, что Анди Делор, лучший бомбардир, настроен уйти поскорее. Ему надоело то, что «орлята» фактически топчутся на месте. Тут работали Виейра и Гальтье, но не оправдали ожиданий. Сейчас решили на тренерский пост вернуть Люсьена Фавра, который не так давно брал с более слабой командой тут «бронзу». Но осенний отрезок получился у швейцарца неудачным: после 15 первых туров было строго поровну побед, ничьих и поражений. После паузы начинали с открытием сезона - «Лансом», и выдали нулевую ничью.

Статистика личных встреч

«Ренн» выиграл только 1 матч в основное время из 15 последних. В 2021-м году «Ницца» победила в обоих поединках, а в апреле «орлята» упустили преимущество из-за гола, пропущенного на 78-й минуте.

Прогноз

Букмекерские конторы симпатизируют хозяевам. Вряд ли они потеряют очки во 2-м матче кряду, тем более что играют дома. Ставим на победу «Реймса» с коэффициентом - 1,86 от Parimatch.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Рейнджерс - Селтик. Прогноз и анонс на матч
Ноттингем Форест - Челси. Прогноз и анонс на матч
Тоттенхэм - Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч
прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

АПЛ. Миколенко помог Эвертону отобрать очки у Манчестер Сити
Футбол | 31 декабря 2022, 19:12 1
АПЛ. Миколенко помог Эвертону отобрать очки у Манчестер Сити
АПЛ. Миколенко помог Эвертону отобрать очки у Манчестер Сити

Очередного гола Холанда оказалось недостаточно

Аль-Наср может подписать звездного форварда в пару к Роналду
Футбол | 31 декабря 2022, 15:05 0
Аль-Наср может подписать звездного форварда в пару к Роналду
Аль-Наср может подписать звездного форварда в пару к Роналду

Мауро Икарди может покинуть «Галатасарай»

Ломаченко снова начудил, Арсенал уходит в отрыв, известна зарплата Роналду
Другие виды | 01.01.2023, 08:51
Ломаченко снова начудил, Арсенал уходит в отрыв, известна зарплата Роналду
Ломаченко снова начудил, Арсенал уходит в отрыв, известна зарплата Роналду
ОФИЦИАЛЬНО. Луис Суарес стал игроком Гремио
Футбол | 31.12.2022, 19:53
ОФИЦИАЛЬНО. Луис Суарес стал игроком Гремио
ОФИЦИАЛЬНО. Луис Суарес стал игроком Гремио
Костюк уверенно выиграла финал квалификации на турнире в Аделаиде
Теннис | 01.01.2023, 08:16
Костюк уверенно выиграла финал квалификации на турнире в Аделаиде
Костюк уверенно выиграла финал квалификации на турнире в Аделаиде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ракетный обстрел Киева. Повреждены гостиница, Дворец Украина. Погиб человек
Ракетный обстрел Киева. Повреждены гостиница, Дворец Украина. Погиб человек
31.12.2022, 16:05 1
Война
100-летняя мать Пеле не знает о смерти сына
100-летняя мать Пеле не знает о смерти сына
31.12.2022, 11:55
Футбол
Фэйлы 2022 года. 8 историй, которыми украинский спорт не может гордиться
Фэйлы 2022 года. 8 историй, которыми украинский спорт не может гордиться
31.12.2022, 15:20 5
Другие виды
3,4 тысячи украинских военных попали в плен, 15 тысяч — пропали без вести
3,4 тысячи украинских военных попали в плен, 15 тысяч — пропали без вести
30.12.2022, 14:29 6
Война
Роналду может сыграть против Месси в середине января
Роналду может сыграть против Месси в середине января
31.12.2022, 14:44
Футбол
Аделаида. Калинина обыграла Ястремскую в первом матче сезона
Аделаида. Калинина обыграла Ястремскую в первом матче сезона
31.12.2022, 12:15 9
Теннис
Челси пытается перехватить Мудрика у Арсенала
Челси пытается перехватить Мудрика у Арсенала
30.12.2022, 22:34 16
Футбол
Стала известна зарплата Роналду в Аль-Насре
Стала известна зарплата Роналду в Аль-Насре
31.12.2022, 11:23 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности