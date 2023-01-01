Ренн - Ницца. Прогноз и анонс на матч

2 января на «Стад де ла Рут де Лорьян» пройдет матч 17-го тура Лиги 1 Франции, в котором «Ренн» встретится с «Ниццей». Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

«Ренн»

Команда в последние годы смогла добиваться неплохих результатов. Прежде всего, нужно отметить завоевание Кубка-2019, а через год выдали максимальный результат в Лиге 1 - 3-е место. В прошлом розыгрыше почти получилось повторить: «красно-черные» закончили на 4-й позиции. Сейчас, несмотря на участие в Лиге Европы, клуб снова достаточно неплох на внутренней арене. Подопечные Брюно Женезьо крайне редко уступают, и победили в большинстве поединков. Было важно понять, не потерян ли кураж из-за длительной вынужденной паузы. Первый блин вышел комом: «Реймсу» уступили на выезде 1-3.

«Ницца»

Клуб хотел бы выйти на тот уровень, на котором сейчас пребывает ее следующий противник. Очевидно, что на «Альянц Ривьере» сейчас достаточно неплохое финансирование, примечательно, что сюда перешли такие игроки летом, как Шмайхель, Пепе, Баркли. Но, с другой стороны, и разговоры о том, что Анди Делор, лучший бомбардир, настроен уйти поскорее. Ему надоело то, что «орлята» фактически топчутся на месте. Тут работали Виейра и Гальтье, но не оправдали ожиданий. Сейчас решили на тренерский пост вернуть Люсьена Фавра, который не так давно брал с более слабой командой тут «бронзу». Но осенний отрезок получился у швейцарца неудачным: после 15 первых туров было строго поровну побед, ничьих и поражений. После паузы начинали с открытием сезона - «Лансом», и выдали нулевую ничью.

Статистика личных встреч

«Ренн» выиграл только 1 матч в основное время из 15 последних. В 2021-м году «Ницца» победила в обоих поединках, а в апреле «орлята» упустили преимущество из-за гола, пропущенного на 78-й минуте.

Прогноз

Букмекерские конторы симпатизируют хозяевам. Вряд ли они потеряют очки во 2-м матче кряду, тем более что играют дома. Ставим на победу «Реймса» с коэффициентом - 1,86 от Parimatch.