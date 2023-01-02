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Чемпионат Франции
Монпелье
02.01.2023, FT 1 : 2
Марсель
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Франция
02 января 2023, 22:07 | Обновлено 02 января 2023, 22:32
76
0

В меньшинстве, да не в обиде. Марсель обыграл Монпелье

Провансальцы остаются в топ-3 Лиги 1

02 января 2023, 22:07 | Обновлено 02 января 2023, 22:32
76
0
В меньшинстве, да не в обиде. Марсель обыграл Монпелье
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 2 января, в матче 17-го тура чемпионата Франции «Марсель» нанес визит «Монпелье».

Благодаря голу Нуну Тавареша и автоголу игрока «Монпелье» Эстева провансальцы добились комфортного запаса прочности. На 87-й минуте они остались вдесятером после удаления с поля Нуну Тавареша, а в компенсированное время пропустили один ответный гол, но победный счет все же удержали – 2:1.

«Марсель» занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1, имея 36 очков. «Монпелье» располагается на 14-й строчке с 17-ю пунктами.

Чемпионат Франции. 17-й тур

Монпелье – Марсель – 1:2

Нуну Тавареш, 47 (0:1). Эстев, 61 автогол (0:2). Саванье, 90+1 пенальти (1:2).

Нуну Тавареш, 87 (Марсель).

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил Тежи Саванье (Монпелье).
87’
Нуну Тавареш (Марсель) получает красную карточку.
61’
ГОЛ ! Автогол забил Maxime Esteve (Монпелье).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Нуну Тавареш (Марсель).
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Марсель Монпелье чемпионат Франции по футболу Лига 1
Источник Sport.ua
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