В понедельник, 2 января, в матче 17-го тура чемпионата Франции «Марсель» нанес визит «Монпелье».

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Благодаря голу Нуну Тавареша и автоголу игрока «Монпелье» Эстева провансальцы добились комфортного запаса прочности. На 87-й минуте они остались вдесятером после удаления с поля Нуну Тавареша, а в компенсированное время пропустили один ответный гол, но победный счет все же удержали – 2:1.

«Марсель» занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1, имея 36 очков. «Монпелье» располагается на 14-й строчке с 17-ю пунктами.

Чемпионат Франции. 17-й тур

Монпелье – Марсель – 1:2

Нуну Тавареш, 47 (0:1). Эстев, 61 автогол (0:2). Саванье, 90+1 пенальти (1:2).

Нуну Тавареш, 87 (Марсель).