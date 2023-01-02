Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Евгений БОХАШВИЛИ: «Я всегда был за Украину, всегда!»
Украина. Премьер лига
02 января 2023, 22:12 | Обновлено 02 января 2023, 22:22
807
0

Евгений БОХАШВИЛИ: «Я всегда был за Украину, всегда!»

Украинский полузащитник – о своем скандальном интервью

02 января 2023, 22:12 | Обновлено 02 января 2023, 22:22
807
0
Евгений БОХАШВИЛИ: «Я всегда был за Украину, всегда!»
ФК Оцелул. Евгений Бохашвили

Евгений Бохашвили отрицает, что «Оцелул» расторг с ним контракт в одностороннем порядке за интервью, в котором он сказал, что «большинство русских – миролюбивые люди». По словам Бохашвили, он покинул клуб по соглашению сторон, а в интервью он якобы говорил другое.

«Это уже перебор! Я напишу здесь все как есть, и вскоре выйдет оригинал интервью. Потому что все извратили, свои же, это некрасиво.

Я давал интервью на английском, а журналист румын. Я сказал, что есть везде что хорошие, что плохие люди. И если россияне есть те, кто не хотят войны и хотят остановить это все, то пусть начнут что-то делать. А не просто говорить о чем-то. Потом есть люди за границей, которые не понимают, зачем Украина сражается и за что. Так я для них сказал, что украинцы не сумасшедшие монстры, чтобы просто воевать для того, чтобы кому-то доказать. Мы как раз знаем отлично, за что воюем. Смысл слов был этот. И никакой другой. Все, кто меня лично знает, прекрасно понимает, что это ошибка перевода из интернета. А те, кто не знает, хочу, чтобы перестали говорить плохие вещи, не зная правду.

Я всегда был за Украину, всегда! У меня жена из Львова. И я уже десять лет живу во Львове. Родители из Днепра также переехали во Львов.

А наши журналисты, не понимаю, если честно, своих людей пытаются обвинить в том, что даже не проверили. Хотя бы кто-нибудь узнал сначала, если я такие вещи кому-то говорил.

Я по всей своей команде в Румынии постоянно рассказывал правду о нашей стране. Каждый футболист в команде подтвердит это. Все руководство это подтвердит.

Так что наконец-то перестаньте своих же людей подставлять.

Я очень хочу, чтобы вы поняли меня, что это обычная ошибка перевода, и не писали такие вещи, не зная правды», – написал Бохашвили в Instagram Брутального футбола.

По теме:
Румынский клуб расторг контракт с украинцем, назвавшим русских миролюбивыми
Евгений БОХАШВИЛИ: «Считаю, что большинство русских – миролюбивые люди»
Евгений БОХАШВИЛИ: «В Риге меня кинули в последний момент»
Евгений Бохашвили
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Прощание к Королем. В Бразилии состоялась церемония прощания с Пеле
Футбол | 02 января 2023, 19:50 0
ФОТО. Прощание к Королем. В Бразилии состоялась церемония прощания с Пеле
ФОТО. Прощание к Королем. В Бразилии состоялась церемония прощания с Пеле

Легенду проводили в последний путь

Мбаппе – не тот без Месси и Неймара? ПСЖ уступил конкуренту во Франции
Футбол | 01 января 2023, 23:44 3
Мбаппе – не тот без Месси и Неймара? ПСЖ уступил конкуренту во Франции
Мбаппе – не тот без Месси и Неймара? ПСЖ уступил конкуренту во Франции

1 января состоялись 6 матчей 17-го тура Лиги 1

Арсенал намерен заплатить за Мудрика меньше 95 млн. Ищет альтернативы
Футбол | 02.01.2023, 10:10
Арсенал намерен заплатить за Мудрика меньше 95 млн. Ищет альтернативы
Арсенал намерен заплатить за Мудрика меньше 95 млн. Ищет альтернативы
Инфантино призвал все страны называть стадионы в честь Пеле
Футбол | 02.01.2023, 17:34
Инфантино призвал все страны называть стадионы в честь Пеле
Инфантино призвал все страны называть стадионы в честь Пеле
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 02.01.2023, 07:45
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Изнеженные и униженные. ЧМ-2022 подвел черту под золотым поколением Бельгии
Изнеженные и униженные. ЧМ-2022 подвел черту под золотым поколением Бельгии
02.01.2023, 11:50 10
Футбол
Роналду отобрал у него номер. Легионеру Аль-Насра придется покинуть клуб
Роналду отобрал у него номер. Легионеру Аль-Насра придется покинуть клуб
01.01.2023, 21:39 1
Футбол
Сборная Украины без тренера, контракт для Мудрика, «отличие» Поворознюка
Сборная Украины без тренера, контракт для Мудрика, «отличие» Поворознюка
02.01.2023, 06:30 8
Другие виды
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились все четвертьфинальные пары
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились все четвертьфинальные пары
01.01.2023, 04:10 1
Хоккей
Объявлен рейтинг международных бомбардиров. Месси – 1-й, Довбик – в топ-20
Объявлен рейтинг международных бомбардиров. Месси – 1-й, Довбик – в топ-20
01.01.2023, 22:40 6
Футбол
Круче Роналду. Экс-легионер Динамо назвал игрока, на котором не мог сфолить
Круче Роналду. Экс-легионер Динамо назвал игрока, на котором не мог сфолить
01.01.2023, 11:11
Футбол
400 убитых, 300 получили ранения. ВСУ отработали по базе оккупантов
400 убитых, 300 получили ранения. ВСУ отработали по базе оккупантов
02.01.2023, 08:05 4
Война
СОБОЛЕНКО: «Почему мы везде должны кричать, что не поддерживаем войну?»
СОБОЛЕНКО: «Почему мы везде должны кричать, что не поддерживаем войну?»
01.01.2023, 12:59 27
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности