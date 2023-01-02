Евгений БОХАШВИЛИ: «Я всегда был за Украину, всегда!»

Евгений Бохашвили отрицает, что «Оцелул» расторг с ним контракт в одностороннем порядке за интервью, в котором он сказал, что «большинство русских – миролюбивые люди». По словам Бохашвили, он покинул клуб по соглашению сторон, а в интервью он якобы говорил другое.

«Это уже перебор! Я напишу здесь все как есть, и вскоре выйдет оригинал интервью. Потому что все извратили, свои же, это некрасиво.

Я давал интервью на английском, а журналист румын. Я сказал, что есть везде что хорошие, что плохие люди. И если россияне есть те, кто не хотят войны и хотят остановить это все, то пусть начнут что-то делать. А не просто говорить о чем-то. Потом есть люди за границей, которые не понимают, зачем Украина сражается и за что. Так я для них сказал, что украинцы не сумасшедшие монстры, чтобы просто воевать для того, чтобы кому-то доказать. Мы как раз знаем отлично, за что воюем. Смысл слов был этот. И никакой другой. Все, кто меня лично знает, прекрасно понимает, что это ошибка перевода из интернета. А те, кто не знает, хочу, чтобы перестали говорить плохие вещи, не зная правду.

Я всегда был за Украину, всегда! У меня жена из Львова. И я уже десять лет живу во Львове. Родители из Днепра также переехали во Львов.

А наши журналисты, не понимаю, если честно, своих людей пытаются обвинить в том, что даже не проверили. Хотя бы кто-нибудь узнал сначала, если я такие вещи кому-то говорил.

Я по всей своей команде в Румынии постоянно рассказывал правду о нашей стране. Каждый футболист в команде подтвердит это. Все руководство это подтвердит.

Так что наконец-то перестаньте своих же людей подставлять.

Я очень хочу, чтобы вы поняли меня, что это обычная ошибка перевода, и не писали такие вещи, не зная правды», – написал Бохашвили в Instagram Брутального футбола.