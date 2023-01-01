Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
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  4. Евгений БОХАШВИЛИ: «Считаю, что большинство русских – миролюбивые люди»
Румыния
01 января 2023, 11:35 |
498
1

Евгений БОХАШВИЛИ: «Считаю, что большинство русских – миролюбивые люди»

На второй год войны наши футболисты продолжают удивлять своими взглядами…

01 января 2023, 11:35 |
498
1
Евгений БОХАШВИЛИ: «Считаю, что большинство русских – миролюбивые люди»
libertatea.ro. Евгений Бохашвили

29-летний украинский форвард «Оцелула» Галац Евгений Бохашвили рассказал румынским журналистам о войне в Украине, которую в феврале минувшего года начала российская федерация.

– Как твои дела?
– Моя семья изо Львова. Когда началась война, моя семья уехала в Германию в качестве беженцев, но проблема с визами осталась. Война в Украине далека от завершения. Есть моменты и нюансы. Бывают недели с относительным затишьем, потом ситуация снова ухудшается. Никто не знает, чем это закончится. Многие семьи живут раздельно. Мужчины вынуждены оставаться в Украине, остальные члены семьи уехали, но вернуться пока не могут. Думаю, любой, у кого есть семья, понимает, насколько угнетает эта ситуация. И еще, часть моей семьи живет в россии.

– Серьезно? Как люди там поживают?
– Мой дядя живет в россии, там живет часть семьи моего отца. Они там живут, но они не стопроцентные русские. Я родился во времена советского союза, мой отец грузин, а мама украинка.

– И как они?
– Плохие люди есть везде в мире, точно так же, как везде есть хорошие люди. Русские не хотели этой войны! Я имею в виду обычных людей, а не политиков. Эта ужасная война была и остается делом политическим. Нормальный человек не может хотеть войны, убивать. Я, например, различаю простых россиян и путина и его людей. Я не могу плохо говорить о русском народе, о подавляющем большинстве русских, которых я считаю миролюбивыми людьми. К сожалению, простые люди не могут остановить войну.

Отметим, что Евгений Бохашвили родился и вырос в Днепре. За местный футбольный клуб «Днепр», воспитанником академии которого он является, форвард провел 4 матча.

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Евгений Бохашвили российско-украинская война Оцелул Галац
Источник Libertatea
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Комментарии 1
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Remark
Почитай что они пишут, говорят в соцсетях (фб, инстаграмм и т.д.). Да, там много и ботов, но есть и реальные пользователи и их тоже много. И посмотри какое количество лайков собирают их ненависть к украинцем, поддержка войне, долгожданная бомбежка по нашим домам, убийств@ мирных людей - они просто поддерживают это всеми руками и ногами. Каждый объясняет по разному такую причину поддержки (за Донбасс, за то что продались США и т.д.), но факт остаётся фактом - они в большой массе за уничтожение украинского.
Даже у меня есть до 10-тка родственников и знакомых с оркастана. И все они поддерживают ху...л@. Реально. Я слово даю, что некоторые из них реально считают, что нас спасают. При чем в детстве ходили в школу в Украине! Потом после школы переехали в оркостан.
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