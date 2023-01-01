Евгений БОХАШВИЛИ: «Считаю, что большинство русских – миролюбивые люди»
На второй год войны наши футболисты продолжают удивлять своими взглядами…
29-летний украинский форвард «Оцелула» Галац Евгений Бохашвили рассказал румынским журналистам о войне в Украине, которую в феврале минувшего года начала российская федерация.
– Как твои дела?
– Моя семья изо Львова. Когда началась война, моя семья уехала в Германию в качестве беженцев, но проблема с визами осталась. Война в Украине далека от завершения. Есть моменты и нюансы. Бывают недели с относительным затишьем, потом ситуация снова ухудшается. Никто не знает, чем это закончится. Многие семьи живут раздельно. Мужчины вынуждены оставаться в Украине, остальные члены семьи уехали, но вернуться пока не могут. Думаю, любой, у кого есть семья, понимает, насколько угнетает эта ситуация. И еще, часть моей семьи живет в россии.
– Серьезно? Как люди там поживают?
– Мой дядя живет в россии, там живет часть семьи моего отца. Они там живут, но они не стопроцентные русские. Я родился во времена советского союза, мой отец грузин, а мама украинка.
– И как они?
– Плохие люди есть везде в мире, точно так же, как везде есть хорошие люди. Русские не хотели этой войны! Я имею в виду обычных людей, а не политиков. Эта ужасная война была и остается делом политическим. Нормальный человек не может хотеть войны, убивать. Я, например, различаю простых россиян и путина и его людей. Я не могу плохо говорить о русском народе, о подавляющем большинстве русских, которых я считаю миролюбивыми людьми. К сожалению, простые люди не могут остановить войну.
Отметим, что Евгений Бохашвили родился и вырос в Днепре. За местный футбольный клуб «Днепр», воспитанником академии которого он является, форвард провел 4 матча.
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