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Англия
02 января 2023, 19:35 | Обновлено 02 января 2023, 19:43
134
0

КЛОПП прокомментировал ближайшую работу Ливерпуля на трансферном рынке

Немецкий специалист – о вероятности новых подписаний

02 января 2023, 19:35 | Обновлено 02 января 2023, 19:43
134
0
КЛОПП прокомментировал ближайшую работу Ливерпуля на трансферном рынке
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, согласно каким критериям клуб будет работать на трансферном рынке этой зимой.

«Не хочу никого разочаровывать. Мы подписали выдающегося футболиста, Коди Гакпо, а теперь все спрашивают: «Кто следующий?» Мы не можем играть в «Монополию» на трансферном рынке. Мы никогда не играли… Моя философия заключается в том, чтобы работать с доверием к игрокам, которые уже у нас есть, а не постоянно сомневаться в них, говоря, что нам нужен кто-то другой на конкретной позиции», – заявил Клопп.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Ливерпуль» занимает шестое место с 28-ю очками после 16 матчей.

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Юрген Клопп чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферное окно Ливерпуль Коди Гакпо
Источник Mundo Deportivo
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