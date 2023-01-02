КЛОПП прокомментировал ближайшую работу Ливерпуля на трансферном рынке
Немецкий специалист – о вероятности новых подписаний
Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, согласно каким критериям клуб будет работать на трансферном рынке этой зимой.
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«Не хочу никого разочаровывать. Мы подписали выдающегося футболиста, Коди Гакпо, а теперь все спрашивают: «Кто следующий?» Мы не можем играть в «Монополию» на трансферном рынке. Мы никогда не играли… Моя философия заключается в том, чтобы работать с доверием к игрокам, которые уже у нас есть, а не постоянно сомневаться в них, говоря, что нам нужен кто-то другой на конкретной позиции», – заявил Клопп.
В турнирной таблице чемпионата Англии «Ливерпуль» занимает шестое место с 28-ю очками после 16 матчей.
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