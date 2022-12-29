Англия29 декабря 2022, 04:21 |
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Гакпо может дебютировать за Ливерпуль 2 января
Нидерландский форвард может сыграть против «Брентфорда»
29 декабря 2022, 04:21 |
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Стала известна дата возможного дебюта Коди Гакпо за «Ливерпуль». Нидерландский вингер может выйти на футбольное поле уже 2 января 2023 года, когда ливерпульцы отправятся в гости к «Брентфорду».
Дебют возможен в случае успешного прохождения медосмотра, на который Гакпо прибыл в Англию.
Напомним, официально о переходе Гакпо в «Ливерпуль» сообщили в ПСВ на этой неделе. 23-летний полузащитник станет игроком «красных» после открытия зимнего трансферного окна – с 1 января.
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