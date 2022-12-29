Гакпо может дебютировать за Ливерпуль 2 января

Стала известна дата возможного дебюта Коди Гакпо за «Ливерпуль». Нидерландский вингер может выйти на футбольное поле уже 2 января 2023 года, когда ливерпульцы отправятся в гости к «Брентфорду».

Дебют возможен в случае успешного прохождения медосмотра, на который Гакпо прибыл в Англию.

Напомним, официально о переходе Гакпо в «Ливерпуль» сообщили в ПСВ на этой неделе. 23-летний полузащитник станет игроком «красных» после открытия зимнего трансферного окна – с 1 января.