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Англия
29 декабря 2022, 04:21 |
17
0

Гакпо может дебютировать за Ливерпуль 2 января

Нидерландский форвард может сыграть против «Брентфорда»

29 декабря 2022, 04:21 |
17
0
Гакпо может дебютировать за Ливерпуль 2 января
Getty Images/Global Images Ukraine. Коди Гакпо

Стала известна дата возможного дебюта Коди Гакпо за «Ливерпуль». Нидерландский вингер может выйти на футбольное поле уже 2 января 2023 года, когда ливерпульцы отправятся в гости к «Брентфорду».

Дебют возможен в случае успешного прохождения медосмотра, на который Гакпо прибыл в Англию.

Напомним, официально о переходе Гакпо в «Ливерпуль» сообщили в ПСВ на этой неделе. 23-летний полузащитник станет игроком «красных» после открытия зимнего трансферного окна – с 1 января.

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Коди Гакпо Ливерпуль Брентфорд
Источник Sky Sports
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