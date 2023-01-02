ITF02 января 2023, 11:48 |
472
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Цуренко обыграла вторую сеяную на турнире ITF в Австралии
Леся уверенно начала выступления в Канберре
02 января 2023, 11:48 |
472
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Украинская теннисистка Леся Цуренко (№137 WTA) с победы стартовала на турнире ITF W60 в Австралии.
В первом раунде соревнований в Канберре украинка переиграла Анну Каролину Шмидлову из Словакии (№103 WTA).
Канберра. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) – Анна Каролина Шмидлова (Словакия) – 7:6(4), 6:2
Это была шестая встреча теннисисток, счет сравнялся.
Ранее во второй круг на этом турнире пробилась Дарья Снигур.
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