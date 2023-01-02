Цуренко обыграла вторую сеяную на турнире ITF в Австралии

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№137 WTA) с победы стартовала на турнире ITF W60 в Австралии.



В первом раунде соревнований в Канберре украинка переиграла Анну Каролину Шмидлову из Словакии (№103 WTA).



Канберра. Первый круг

Леся Цуренко (Украина) – Анна Каролина Шмидлова (Словакия) – 7:6(4), 6:2



Это была шестая встреча теннисисток, счет сравнялся.



Ранее во второй круг на этом турнире пробилась Дарья Снигур.