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  4. Цуренко обыграла вторую сеяную на турнире ITF в Австралии
ITF
02 января 2023, 11:48 |
472
2

Цуренко обыграла вторую сеяную на турнире ITF в Австралии

Леся уверенно начала выступления в Канберре

02 января 2023, 11:48 |
472
2
Цуренко обыграла вторую сеяную на турнире ITF в Австралии
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№137 WTA) с победы стартовала на турнире ITF W60 в Австралии.

В первом раунде соревнований в Канберре украинка переиграла Анну Каролину Шмидлову из Словакии (№103 WTA).

Канберра. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) – Анна Каролина Шмидлова (Словакия) – 7:6(4), 6:2

Это была шестая встреча теннисисток, счет сравнялся.

Ранее во второй круг на этом турнире пробилась Дарья Снигур.

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ITF Канберра Леся Цуренко Анна Каролина Шмидлова
Источник Sport.ua
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Александр Ад
молодець!
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Sashamar
От Леся сьогодні дійсно молодець
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