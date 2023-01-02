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02 января 2023, 01:32 | Обновлено 02 января 2023, 02:42
383
0

Более 20 футболистов сборной Камеруна U17 провалили тест на возраст

Команда готовилась к отбору континентального турнира

02 января 2023, 01:32 | Обновлено 02 января 2023, 02:42
383
0
Более 20 футболистов сборной Камеруна U17 провалили тест на возраст
fecafoot-officiel.com

В преддверии старта сборной Камеруна U17 в квалификационном турнире Кубка африканских наций ее игроки были отправлены на проверку своего возраста по средствам МРТ-теста. Как информирует Камерунская федерация футбола (FECAFOOT), сразу 21 футболист из 30-ти проверку не прошел.

Сообщается, что все «переделанные» футболисты тут же были выведены из состава сборной.

«Поиски игроков для их замены уже ведутся. Это строгие указания президента FECAFOOT, они направлены на то, чтобы положить конец фальсификации актов гражданского состояния, которые в прошлом запятнали имидж камерунского футбола. Наша федерация призывает всех участников педагогического процесса обеспечить соблюдение возрастных категорий», – говорится в релизе пресс-службы Камерунской федерации футбола.

Ранее сообщалось, что после скандала на ЧМ 26-летний голкипер Андре Онана завершил карьеру в сборной Камеруна.

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После скандала на ЧМ. 26-летний Онана завершил карьеру в сборной Камеруна
сборная Камеруна по футболу
Источник Sport.ua
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